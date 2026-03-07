Orbán Viktor: Minden zsarolást visszautasítunk!

Szerző: MTI

2026. március 7. 14:35

A sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő - fejezte ki véleményét a miniszterelnök.

Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de soha sem egyezünk meg zsarolás terhe, súlya alatt, minden zsarolást vissza fogunk utasítani - mondta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök debreceni háborúellenes gyűlésén szombaton.

A kormányfőt a debreceni Főnix csarnokban tartott gyűlésen egy rendhagyó Lázárinfó keretében kérdezték a Barátság kőolajvezetékről. A miniszterelnök kitért arra: ahogy az ukránoknak, neki is van egy terve, hogyan védje ki a zsarolást.

Az én tervem a jobb terv, ezért a végén, az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból - tette hozzá.

Le fogjuk őket ebben győzni - rögzítette, hangsúlyozva: nem vár el bocsánatkérést, elég ha megnyitják a vezetéket.

Orbán Viktor azt is mondta: nem keresi az ukránokkal a bajt, van nekik elég bajuk a keleti fronton, ők keresik a bajt.

Ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnának, ha már így döntöttek, megnyitottak velünk szemben egy nyugati irányú konfliktust

- emelte ki.

Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt "malmozunk" - fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az olcsó rezsi előfeltétele az amerikai és az orosz elnökkel kötött megállapodás. Ha ez nincs, akkor nincs olcsó gáz és rezsi - rögzítette. A mindenkori magyar kormánynak ezt szállítania kell, a mindenkori magyar miniszterelnöknek ezt el kell intéznie, egyébként baj van - hangsúlyozta.

Ismertette: egy magyar család átlagosan 250 ezer forint rezsit fizet évente, egy lengyel család 900 ezret és egy cseh család egymilliót. Ha nem lenne rezsicsökkentés Magyarországon, hiányozna egyhavi fizetés minden családból - jegyezte meg.

Mind az olaj-, mind a gázblokád ezt veszélyezteti - mondta és felidézte, ukránok egyszer már, a krími háború idején gázblokád alá vette Magyarországot. Emlékeztetett: tudták, ez a veszély fenyeget és megépítettek szépen, csöndben egy déli elkerülő vezetéket, így képesek vagyunk olcsó orosz gázt Oroszországból, Ukrajnát kikerülve, déli irányból felhozni és rezsitámogatott áron odaadni.

Ha Zelenszkijen múlt volna, ez nem lenne - mondta.

A miniszterelnököt kérdezték a Magyarország területén feltartóztatott ukrán pénzszállítóról. Orbán Viktor azt mondta: nekik is csak kérdéseik vannak az üggyel kapcsolatban, hiszen

azt sem tudják, hogy ez a pénzt "valahova vitték" vagy "idehozták".

"Mi csak azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon!" - hangoztatta.

Gyanúsnak értékelte a történteket, és arra hivatkozott: a magyarok fejében minden szomszédos népről van egy határozott vélemény és sejteni véli, mit gondolnak a magyarok az ukránokról.

Ehhez képest azt látja, hogy van Magyarországon

"egy semmiből létrehozott ukránbarát párt", ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei,

és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember.

"Azt gondolom, hogy ha jól ismerem a saját országomat ez nagyobb arány, mint ami az országban van. És élek a gyanúperrel, hogy a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe. Csak kérdéseink vannak, de minden kérdésre meg fogjuk keresni, és meg is fogjuk találni a választ" - fogalmazott.

Ugyanakkor kijelentette: meg kell érteniük az ukránoknak, hogy "nem lehet bennünket maflának nézni", az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk.

A kormányoldalt úgy jellemezte: nem "a békétlenség emberei", nem keresik a konfliktust, nem fenyegetnek senkit, de van egy elképzelésük a magyarok életéről.

A magyar népet az egyik legnagyszerűbbnek nevezte, ami valaha az emberi társadalom történetében létrejött,

ugyanakkor úgy vélte: a magyaroknak egy "huzatos hely jutott" a világban. "Egyik kézben van mindig a vakolókanál, a másik kézben meg a kard. Azt használjuk, amit kell, de ha mi választhatunk, akkor mi mindig a kőműveskanalat választjuk" - fogalmazott.

Orbán Viktor az ukrán elnök neki címzett fenyegetésére úgy reagált: "nem esik jól az ilyesmi." De - folytatta - amikor az ember hivatásként vállalja egy nemzeti közösség vezetését, akkor jó, ha az elején mindent elrendez magában, hogy "menet közben ne érje meglepetés".

Arra, hogy bírja lelkileg, hogy Zelenszkij elnök fenyegeti és zsarolja Magyarországot és személyesen őt is, úgy reagált nem apellál együttérzésre, mert egy feladatot látok el, amit meg kell oldania és meg is tudja oldani. Megjegyezte:

úgy érzi, hogy kimeríthetetlenek az erőforrásai. "Egy Duracell-miniszterelnök vagyok".

Orbán Viktor azt mondta: a Fidesz közössége, amelyben egyszerre van jelen a haza, a család és az egymás iránt érzett szeretet, egy szeretetközösség. A másik oldalon is sokan vannak - folytatta, de az egy gyűlöletközösség, és gyűlöletre nem lehet nemzetet, országot és jövőt építeni.

Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket - jelentette ki.

Egy székelyföldi Fidesz-aktivista kérdésére válaszolva kiemelte: a Demokratikus Koalíció egyetlen programpontja, hogy elvegyék a határon túli magyaroktól a szavazati jogot, ami a gyűlöletpolitika sajátos része. Ki akarják rekeszteni a nemzetből az erdélyieket - mondta, hangsúlyozva, hogy a Fidesz ezt nem fogja hagyni.

"Önök nemcsak azért fontosak, mert vannak, hanem azért is, mert pontosan tudjuk, hogy a nemzet nagyjából olyan, mint a kenyér", a belseje, ahogy az idő múlik, egyre morzsalékosabb, és a héja tartja egyben. "Szükségünk van a határon túli magyarokra" - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor egy kérdésre válaszolva kijelentette: ebben a pillanatban Ukrajna haldoklik. Nem tudni, hány millióan hagyták el keleti szomszédunkat, ahogyan azt sem, hol vannak a keleti határai, eközben

hetente ezreket veszítenek halottként vagy hadirokkantként, ami évi 400 ezres veszteséget jelent.

Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán - jegyezte meg, hozzátéve, ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele. Arról is beszélt: ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust, ráadásul, ha belépnek, "Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába", sőt a befizetések növelésére lesz szükség.

Ezzel szemben a tagsággal nem azonos stratégiai szövetség szükségességéről beszélt a kormányfő, amelynek keretében érdekeinkkel összhangba hozható módon lehetne támogatni az ukrán gazdaságot.

Ukrajna uniós csatlakozásáról úgy nyilatkozott, "nagy kedvet nem csináltak nekem hozzá". Születési hibának nevezte Brüsszel kétszínűségét és a Magyarországgal szemben ott alkalmazott kettős mércét, akárcsak azt, hogy egy külső országot támogat egyik tagállamával szemben.

Orbán Viktor megemlítette: az időseknek a múlttal és a jövővel kapcsolatban is lehetnek aggodalmai, kitérve arra, hogy

130 amerikai repülő 1944. nyarán egyetlen napon ezer bombát dobott Debrecenre,

aminek 2000 halott volt a következménye, és a támadást további öt ilyen akció követte.

Az öregeket meg kell értenünk, ha aggódnak, amikor azt hallják, hogy háború - jelentette ki, azt üzenve nekik, hogy a polgári-nemzeti-keresztény kormány a béke oldalán van, és nem engedi, hogy a magyar fegyvereket vagy fiatalokat Ukrajnába vigyék.

Megemlítette: az idősek "nem azért dolgoztak egész életükben, hogy utána jöjjön valaki és szétbarmolja, amit ők nagy nehezen felépítettek", márpedig a legutóbbi, Ukrajnának adott, 90 milliárd eurós hitelre az uniós tagállamok vállaltak fedezetet. Asztalon van egy 800 milliárd dolláros ukrán jóléti program és egy 700 milliárdos fegyverkezési program. Ez csak hitelből megy. Ki fogja ezt visszafizetni? A gyerekeink meg az unokáink - fogalmazott a miniszterelnök.

Ha megengedjük, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba, és odaadjuk a pénzünket, akkor az ország a jövőben el fog szegényedni, és hiába dolgoztak az idősek, hiába hagytak a gyerekeikre egy esélyt, egy lehetőséget, az ország eladósodottsága tönkre fogja tenni a gyerekeink meg az unokáink életét.

Ezért a következő kormánynak nem szabad ukránbarátnak, a következő miniszterelnöknek pedig ukránpártinak lennie. Amíg engem látnak, addig ne féljenek - üzente az időseknek Orbán Viktor.

Körülöttünk lángnyelvek vannak és lesznek, Európa háborúba fog menni, egyre mélyebbre botorkál, menetel, masírozik ebbe a háborúba, és mégis lehetséges lesz, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból, és itthon nyugalom, béke és építkezés legyen - jelentette ki Orbán Viktor, jelezve, ezt nagy támogatottság révén lehet megtenni.

Orbán Viktor egy másik kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a nyugati Brent típusú olaj és az orosz Ural típusú olaj ára között hordónként van mintegy 20 dollár különbség. Amikor arról beszélnek, "magukat energetikai szakértőnek nevező Shell-alkalmazottak", hogy az árban ez mindegy, akkor vagy nem mondanak igazat, vagy nem tudják, hogy mit beszélnek - jegyezte meg.

Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal az olajvezeték megnyitása ügyében meg kell nyernünk - jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ez nekünk egy egzisztenciális kérdés. Orbán Viktor azt mondta: egészen biztos abban, hogy az a terv, ami szerint haladunk, eredményre fog vezetni. Talán már a választások előtt is - jegyezte meg.

Arról is beszélt: minden nap nézi a tartalékkészleteinket, az árakat, és abban a pillanatban, ahogy az árak a világpiac miatt elérnék Magyarországon azt a szintet, amit már az emberek nem tudnak megfizetni vagy a gazdálkodást lehetetlenné teszi, akkor be fognak avatkozni.

Erre van egy dossziénk, "maximált ár" van ráírva, és ha szükséges, kinyitjuk. Nem jó dolog, zavart okoz, nagyon érzékeny eszköz, de ha nincs más választásunk, akkor azt ki fogjuk használni. És akkor az ország nemzeti benzintartalékait is mozgósítani fogjuk - jelezte.

Orbán Viktor szerint a lehetőségét nem lehet kizárni annak, hogy Magyarországon esetleg a gáz is leáll. Mint mondta, olajcsővezeték Magyarországra csak két irányból jön, a fővezeték a Barátság és egy kiegészítő délről. De gázban jobban állunk, mert az elmúlt években Szlovéniát leszámítva minden ország irányába tudtunk kiépíteni gázvezetékeket. Tehát

gázellátási bajunk nem lesz, de árproblémánk lehet

- fogalmazott.

A miniszterelnök közölte: az eredményez biztonságot és olcsó gázt, hogy a Déli Áramlatnak nevezett láncon hozzuk föl a gázt és ezért nekünk folyamatosan kapcsolatban kell lennünk azokkal az országokkal, amelyek tőlünk délre vannak, és biztonsági egyeztetéseket kell velük folytatni. Ugyanis az, aki föl merte robbantani a németek kezében lévő Északi Áramlatot, az képes arra, hogy ezt délen is megcsinálja. Az ukránok mindenre képesek és képességük is van hozzá - hangsúlyozta a kormányfő.

Tehát nekünk figyelni kell nemcsak a Magyarországon lévő energialétesítményekre, hanem a tőlünk délre haladó csővezetékrendszerre is - emelte ki.

A miniszterelnök az Ukrajnába Magyarországról szállított villamos áram esetleges leállítására vonatkozó kérdésre nem zárta ki, hogy ezt a lépést megteszik, ugyanakkor jelezte: ez eddig azért nem történt meg, mert a határ másik oldalán magyarok is élnek.

Másrészt "nekünk nem az ukrán nép az ellenségünk, hanem azok a vezetők, akik velünk szembefordítják Ukrajnát, tehát mi csak a végén akarunk olyan lépéseket tenni, ami már az embereknek fáj". Hozzátette: ha lehet, elkerülné, hogy olyan lépéseket tegyenek, amely közvetlenül okoz fájdalmat az Ukrajnában élő magyar és ukrán embereknek.

A horvát tengerparton magyar állami kikötő

vásárlásáról azt mondta: ezt csinálhatták volna jobban és gyorsabban, ugyanis jelenleg egy hosszadalmas uniós engedélyeztetési eljárás folyik, ezért a helyszín ebben a pillanatban nem alkalmas arra, hogy ott bármilyen árut fogadjanak.

A Paks 2 beruházással kapcsolatban pedig azt mondta: rengetegen gáncsolták a kormányt a magyar parlamentben is, és

a "mélyállamba beépített vakondok

is", holott ha a beruházás készen lenne, akkor azzal a magyar villamos energia 60-70 százalékát megoldanák. Hozzátette: ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor 2032-2033-ra ez a helyzet megoldódik, de addig van 6 év. "Ahogy a kommunista rendszerben mondták, azt tudjuk, hogy mi lesz, de addig mi lesz?" - jegyezte meg.

Orbán Viktort kérdezték arról is, nem akarja-e az Európai Parlamentben lejátszani Zelenszkij őt fenyegető mondatait, valamint beszélni két európai parlamenti képviselő, a baloldali Ilaria Salis és Magyar Péter Magyarországon elkövetett bűntetteiről.

A miniszterelnök azt felelte: óvatosan kell a magyarok ügyeit külföldre vinni, mert nem akarja, hogy Magyarország arról legyen ismert az Európai Unióban, hogy Zelenszkij milyen marhaságokat mondott, és hogy

Magyarországról milyen minőségű embereket küldtek ki a választók

az Európai Parlamentbe képviselőnek.

Én nem szégyenkezni akarok az Európai Unióban, hanem büszke akarok lenni Magyarországra, úgyhogy én inkább terveket, javaslatokat fogalmaznék meg, és "nem a saját mosodánknak a műhelytitkait mutatnám be".

Azt is mondta, nem tud mit kezdeni azzal, ha valaki halálosan megsértődik rá azért, mert a feleségét nevezi ki igazságügy-miniszternek és nem őt. De semmiképpen nem való az Európai Parlament előtt arról beszélni, hogy valaki sértődöttségből, meg gyűlöletből szervez egy pártot, amivel felforgatja Magyarországot.

A mi kormányunkkal azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak, nem pártalapon, hanem nemzeti alapon vezetjük az országot - jelentette ki.

Orbán Viktor azt mondta: a választáson reményeik szerint magabiztos győzelemmel jutnak túl, és utána kiderül, a "végén mindannyian magyarok vagyunk". Ezért nagyon fontosnak nevezte, amikor kormánypolitikát csinálnak, akkor ne bajnak, hanem inkább erénynek tekintsék, hogy amit csinálnak, az azoknak is jó, akik nem rájuk szavaznak.

"A 14. havi nyugdíjat a tiszás nyugdíjas is megkapja, a gyerekek utáni adókedvezmény dupla összegét a tiszás családok is megkapják, akkor is, ha közben gyaláznak bennünket, és az élethosszig tartó édesanyáknak járó adómentesség mindenkit megillet, akkor is, ha tiszás" - mondta, hozzátéve, hogy a 3 százalékos első otthonteremtési hitel nemcsak a jobboldali fiataloknak jó, hanem a tiszásoknak is.

Azt ígérte: amikor túljutnak a választáson és megalakul a polgári nemzeti kormány, akkor "nagyvonalúnak és nemzeti alapokon álló kormánynak kell majd lennünk, ahogy eddig is voltunk".

További felvetésre elmondta, Magyarország nemzetközi térben való súlya két tényezőtől függ: az egyik a valóságos súlya, azaz mekkora a gazdasága, hadserege, a másik a politikai képességei.

Olyan kormányra van szükség, amely a világban képes minél több barátot gyűjteni

- rögzítette.

Jelezte, megpróbál barátokat gyűjteni Kínától az Egyesült Államokig és érdekeltté tenni mindegyiküket egy kicsit legalább Magyarország sikerében és megakadályozni, hogy bárki ellenérdekelt legyen. Ha ezt el tudtuk érni, akkor körül van kerítve az ország, kezdhetnek dolgozni, nincsenek kívülről ellenségeink, és ha kell, akkor vannak barátaink - tette hozzá, megjegyezve: az erőnk ma erre elég, ez sem kevés.

További kérdésre a nemzeti emlékhelyek felújításáról, építéséről elmondta: 2020-ig aránylag jó ütemben haladtak, de előbb beesett a Covid, aztán a háború.

A mögöttünk hagyott négy háborús esztendő lelkileg és gazdaságilag is megviselte az országot. Azt ígérte, a félretett beruházásokat, ha lesz pénz, meg fogják csinálni, de ehhez először a magyar gazdaságnak nagyobb fokozatba kell kapcsolnia és kedvezőbb békebeli körülményekre van szükség.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy azokkal a gyárfejlesztésekkel, amik most történnek, "Debrecen megfogta az Isten lábát", azokkal 25 évre meg van oldva a jövő, mert lesz munka. Megjegyezte: Magyarországon német színvonalú környezetvédelmi normák vannak - ne higgyenek azoknak, akik mást mondanak - és ezeket be is tartatjuk.

A debreceniekhez szólva kijelentette: ha polgári, nemzeti, fideszes kormány van, akkor Debrecennek mindig hátszele van.

Hozzátette: ennek oka, hogy a Fidesz megalakulását megelőző, 1985-ben kezdődött nagy diákmozgalmakban, Budapesten kívül két nagy támaszuk volt:

nyugaton a szombathelyi diákok, keleten pedig a debreceni diákok.

Ebből '98-ban egy házasság lett Debrecen és a Fidesz között.

Kiemelte: nincs még egy olyan városa ennek az országnak - bár mások is fejlődtek -, amely akkorát fejlődött volna, mint Debrecen és környéke. Nem egy, hanem két nagyságrendet lépett előre. Fantasztikus hely, tele van életerővel, és ennek az életerőnek kellene megmutatkozni a választásokon, nehogy azok nyerjenek, akik majd azt magyarázzák meg, hogy mit miért nem lehet, és visszafordítják Debrecent abba a múltba, ahonnan eljött, abba az alulfejlettségbe, amiben 1998-ban volt - mondta Orbán Viktor.

Borítókép: Debrecen, 2026. március 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a debreceni Főnix Arénában 2026. március 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán