Kezdődik: a baloldal már a családtámogatásokat és az anyák adókedvezményét támadja

Szerző: Gondola

2026. április 28. 17:35

A 24.hu-n megjelent írás a családtámogatások és az anyák adókedvezményének költségeit hangsúlyozza, előkészítve az esetleges eltörlésüket.

24.hu-n egy gazdasági témájú írás jelent meg arról, amely szerint a családi kedvezmények bővítése és az anyák személyi jövedelemadó-mentessége jelentős, akár százmilliárdos terhet ró a magyar költségvetésre. Erre reflektálva Kovács András, a Mandiner újságírója egy Facebook-bejegyzésben fejti ki álláspontját.

Kovács szerint az ilyen hangsúlyozás túlmutat egy egyszerű gazdasági elemzésen, és inkább egy tudatos szemléletformálási folyamat része lehet. Úgy értelmezi, hogy az ilyen cikkek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a közvélemény fokozatosan elfogadhatóbbnak tartsa a családtámogatási rendszer visszavágását vagy átalakítását. Álláspontja szerint ezek az írások tudatosan azt a benyomást keltik, mintha a családok és különösen az édesanyák támogatása aránytalanul nagy és indokolatlan teher lenne az állam számára.

A publicista kitér arra is, hogy a közbeszédben gyakran jelenik meg egy alternatív érvelés: eszerint a családtámogatásokra fordított összegeket inkább más célokra – például a szegényebb társadalmi rétegek támogatására, azaz segélyekre – kellene átcsoportosítani. Kovács ezt az érvelést leegyszerűsítőnek és félrevezetőnek tartja, mivel szerinte hamis választási helyzetet teremt különböző társadalmi csoportok között.

Írásában hangsúlyozza, hogy a családtámogatások csökkentése nemcsak rövid távú költségvetési kérdés, hanem hosszabb távon komoly társadalmi és gazdasági következményekkel járhat. Véleménye szerint az ilyen lépések növelhetik a szegénységet, visszafoghatják a gazdasági növekedést, és végső soron akár súlyosabb pénzügyi problémákat is okozhatnak az országnak.