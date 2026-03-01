Iráni konfliktus - XIV. Leó pápa: a stabilitást és a békét nem lehet fegyverekkel felépíteni

Szerző: MTI

2026. március 1. 15:05

Erkölcsi felelősségvállalásra szólította fel az iráni konfliktusban részt vevő feleket XIV. Leó pápa vasárnap, aki szerint a békét nem lehet fegyverekkel építeni, és minél előbb

le kell állítani az erőszak spirálját, mielőtt "helyreállíthatatlan szakadékká" mélyül.

Az egyházfő a Szent Péter téren délben mondott beszédében kijelentette, hogy nagy aggodalommal követi a Közel-Keleten és Iránban történő eseményeket.

"A stabilitást és a

békét nem lehet kölcsönös fenyegetésre építeni, sem a fegyverekre,

amelyek pusztítást, fájdalmat és halált okoznak" - jelentette ki XIV. Leó.

Hangsúlyozta, hogy a diplomáciának ismét

rá kell találnia szerepére a népek

java érdekében.

A pápa imára szólított fel mindenkit a békéért.