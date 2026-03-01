Iráni konfliktus - XIV. Leó pápa: a stabilitást és a békét nem lehet fegyverekkel felépíteni
Szerző: MTI
2026. március 1. 15:05
Erkölcsi felelősségvállalásra szólította fel az iráni konfliktusban részt vevő feleket XIV. Leó pápa vasárnap, aki szerint a békét nem lehet fegyverekkel építeni, és minél előbb
le kell állítani az erőszak spirálját, mielőtt "helyreállíthatatlan szakadékká" mélyül.
Az egyházfő a Szent Péter téren délben mondott beszédében kijelentette, hogy nagy aggodalommal követi a Közel-Keleten és Iránban történő eseményeket.
"A stabilitást és a
békét nem lehet kölcsönös fenyegetésre építeni, sem a fegyverekre,
amelyek pusztítást, fájdalmat és halált okoznak" - jelentette ki XIV. Leó.
Hangsúlyozta, hogy a diplomáciának ismét
rá kell találnia szerepére a népek
java érdekében.
A pápa imára szólított fel mindenkit a békéért.