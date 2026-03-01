Szerző: MTI

2026. március 1. 21:05

Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér, ahol péntektől két helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat - hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón vasárnap.

Freytag Péter, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár őrnagya az eseményen közölte: a Védelmi Tanács döntése alapján a Magyar Honvédség kijelölt erői és eszközei - a belügyi szervekkel szorosan együttműködve - biztosítanak katonai jelenlétet a kritikus energetikai létesítményeknél.

"Alapvető feladatunk a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrának az őrzése és a védelme

mind földön és mind levegőben" - mondta el az őrnagy.

Kifejtette: a Szolnokról érkezett helikopteralakulat alapvetően a légi légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy

ismeretlen, azonosíthatatlan légi jármű vagy eszköz azonosítása, elfogása,

esetleg a földre kényszerítése.

Freytag Péter hozzátette: feladatukat egy H225M és egy H145M típusjelzésű helikopterrel látják el a nyíregyházi repülőtéren.