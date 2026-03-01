Iráni konfliktus - Rétvári Bence: emelte a terrorfenyegetettségi szintet a kormány

Szerző: MTI

2026. március 1. 18:27

Az iráni események világ- és Európa-szerte fokozott közbiztonsági kockázattal járnak, hiszen korábbi közel-keleti konfliktusoknak is voltak Európát érintő hatásai - közölte Rétvári Bence.



A Védelmi Tanács úgy döntött, hogy az iráni konfliktus esetleges következményeinek megelőzése érdekében

egy fokozattal megemeli a terrorfenyegetettségi szintet,

ami többlet megelőző feladatokat jelent a rendőrség számára - jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten vasárnap.

Mint elmondta: az intézkedés keretében

megerősítik azon rendőrségi objektumok védelmét, ahol fegyvereket is tárolnak,

illetve az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából fontos létesítményeknél rendszeres rendőri járőrözést rendeltek el.

Ugyancsak fokozott rendőri jelenlét lesz a jelentősebb közterületeken, azokon a területeken, ahol tömegek jelennek meg, illetve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál és a reptérre vezető úton is állandó rendőri jelenlétre kell számítani. Továbbá

a schengeni övezeten belüli határokon is szúrópróbaszerű ellenőrzést tarthatnak

a rendőrök - tette hozzá.

Arról is beszámolt, hogy a Budapestre bevezető utakon is lesznek rendőri ellenőrzések és fokozott rendőri védelmet biztosítanak egyes nagykövetségeknek is - sorolta.

"Hangsúlyozom, hogy ezek mind-mind megelőző intézkedések a rendőrség részéről, azért hogy megvédjük Magyarország békéjét és Magyarország biztonságát (...) és kérjük szépen az állampolgárok türelmét és együttműködését" - fogalmazott a politikus.

Kérdésre válaszolva emlékeztetett: korábbi közel-keleti események idején heves és

erőszakos tüntetésekre került sor Nyugat-Európában, elsősorban a nyugat-európai országokban élő migránsok részvételével.

Ezért volt jó döntés a magyar kormány részéről, hogy nem engedte be az illegális migránsokat.

Kép: kdnp.hu