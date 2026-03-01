Iráni konfliktus - Izraelben gyorsított eljárással kártalanítják a bombázások károsultjait

Szerző: MTI

2026. március 1. 17:05

Izraelben új rendelkezések alapján, gyorsított eljárással kártalanítják mindazokat, akiknek otthona lakhatatlanná vált a becsapódó iráni rakéták vagy rakétatöredékek miatt - jelentette a ynet hírportál kormányzati tisztviselőket idézve.

Vasárnap reggelig mintegy

ötszáz családot telepítettek ki a rakétatámadásban megrongálódott otthonaiból,

de a szám várhatóan emelkedni fog a nap folyamán, főként azért, mert sokan nem tartózkodtak otthon, illetve külföldön vannak, így egyelőre nem tudták bejelenteni az ingatlanjaikban keletkezett károkat az adóhatóság vagyonkár-osztályán.

Az új szabályozás szerint az ideiglenes lakhatásra való jogosultság feltétele, hogy az otthon a törvény által elismert körülmények között sérüljön meg, vagyis

a kár közvetlenül a lakott ingatlant érő találat következménye legyen.

Az új rendelkezések célja, hogy gyors és átfogó választ adjanak az ország különböző pontjain a harci cselekmények által érintett lakosság szükségleteire.

Akiket egyéb biztonsági okokból, és nem közvetlen fizikai ingatlankár miatt telepítettek ki, nem tartoznak e szabályozás hatálya alá, őket külön keretek között kártalanítják, az azonnali támogatás azokra vonatkozik, akiknek az otthona megrongálódott, és háború miatt lakhatatlanná vált.