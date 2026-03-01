Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij blokádját

Szerző: MTI

2026. március 1. 21:47

"Eddig mindent meg tudtunk oldani, ez most hirtelen megváltozott, aminek nem tudjuk az okát. Felajánlottuk mi is, hogy műszaki segítséget adunk" - fogalmazott a korményfő.

Nem engedjük, hogy ezer forintra emeljék a benzin árát, letörjük Zelenszkij olajblokádját - írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Facebook-oldalán a százhalombattai olajfinomítónál tartott "terepszemléről" készült videóhoz.

A filmben Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója a Barátság kőolajvezeték mellett állva elmondta, hogy "ha a kőolajtermelésből egy százalék kiesik, az

történelmileg 10 százalékos áremelést" jelent.

Hozzátette, a vezetéket tervezésekor sokkal nagyobb mennyiség feldolgozására méretezték. "Csak ezen most éppen nem jön olaj. A háború kitörése óta huszonkétszer állt le a Barátság, abból tizenötször háborús okok miatt" - mondta.

Orbán Viktor megállapította, "ez egy új helyzet"; azt mondta, ez a 23. leállás, és eddig aránylag korrekten megmondták, mikor lehet újraindítani a szállítást, ez az első eset, amikor

"átvernek bennünket".

Hozzátette, az a gyanúja, hogy nem műszaki, hanem politikai döntés van a háttérben.

"Nekünk határozottan az a gyanúnk, hogy műszaki oka nincsen a leállásnak jelenleg" - mondta Hernádi Zsolt.

Hétfő reggel bizonyítékokat mutatunk be a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban - erről a miniszterelnök írt bejegyzést a Facebook-oldalán vasárnap este.

Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta:

"rendkívüli információk érkeztek!

Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban."

