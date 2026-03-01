Léket kapott egy teherszállító uszály Vámosszabadinál

Szerző: MTI

2026. március 1. 13:04

Uszadékfával ütközött és léket kapott egy ezer tonna búzát szállító teherszállító uszály Vámosszabadinál, a hajó a rakomány átpakolása után várhatóan a jövő héten indulhat tovább - tájékoztatta az Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-t.

Németh Ramóna elmondta, hogy a 85 méter hosszú és 9 méter széles, még pénteken léket kapott uszályt gyalogosan tudták megközelíteni a győri tűzoltók és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei.

Pénteken és szombaton is

közösen szivattyúzták a vizet a hajótestől, amit sikerült stabilizálni,

azonban a rakományt egy várhatóan a jövő héten érkező másik uszályra kell átrakodni.

Németh Ramóna kiemelte, hogy

az uszályon tartózkodó három ember közül senki sem sérült meg,

a hajó üzemanyagtartálya sem rongálódott meg.

Sajtóinformációk szerint az uszály román felségjelzésű.