Keresztény és életvédelmi mozgalmak törnének be a mexikói politikába

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 11. 13:07

Keresztény értékeket és életvédelmet képviselő szervezetek párttá alakulnának Mexikóban, és akár a 2027-es választásokon is megjelenhetnek.

Mexikó politikai térképe jelentősen átalakulhat, miután négy civil szervezet hivatalosan is kérvényezte az országos párttá alakulás lehetőségét a mexikói választási hatóságnál (INE) - számolt be róla a Diario Cristiano, a Christian Daily híroldal spanyol kiadása.

A jelentkezők közül legalább kettő olyan szervezet, amely identitásában az evangéliumi keresztény (egy tág protestáns irányzat - a szerk.) közösségekhez és a konzervatív értékrendhez áll közel. Mexikó hagyományosan katolikus ország, de az utóbbi évtizedekben gyorsan nőtt az evangéliumi közösségek aránya. A 2020-as népszámlálási adatokból kiindulva ma már a lakosság minimum 10–12%-a tartozik ilyen gyülekezetekhez, és egyre szervezettebben jelennek meg a közéletben és a politikában is.

Az egyik legismertebb kezdeményezés a México tiene Vida nevű szervezet, amely nyíltan keresztény ihletésű, konzervatív elveket vall. Vezetője, Jaime Ochoa Hernández a dokumentumok benyújtásakor hangsúlyozta:

mozgalmuk támogatja az élet védelmét már a fogantatástól kezdve.

A politikus szerint a kezdeményezés a civil társadalomból és üzleti vezetőkből nőtt ki.

Szintén párttá alakulna a Construyendo Sociedades de Paz nevű szervezet – új nevén PAZ –, amelynek tagjai között korábbi politikai pártokhoz kötődő szereplők is megtalálhatók. A csoport hátterében olyan aktivisták állnak, akik korábban a vallási közösségekkel szoros kapcsolatban működő Encuentro Social pártban tevékenykedtek.

Az országos párttá válás azonban szigorú feltételekhez kötött: a mexikói választási hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a szervezetek rendelkeznek-e legalább 256 030 taggal, akik az ország különböző régióiból származnak. A 256 030 fős minimum tagszám nem véletlen szám: a mexikói választási törvény határozza meg az országos párttá válás feltételeit. A szabály szerint egy új pártnak legalább a választói névjegyzék 0,26%-át elérő számú taggal kell rendelkeznie.

A kezdeményezéseket egyes ellenzéki szereplők bírálják, szerintük a mozgalmak mögött kormányközeli politikai kapcsolatok is állhatnak. Jaime Ochoa Hernández azonban ezt visszautasította, hangsúlyozva: bár konzervatív értékeket képviselnek, projektjük célja a nemzeti egység.

Amennyiben a szervezetek sikerrel veszik az ellenőrzési folyamatot, július 1-jétől hivatalos pártként működhetnek, és önállóan indulhatnak a 2027-es szövetségi választásokon.