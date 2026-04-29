Brüsszel felemelt mutatóujja: nem adják olcsón az EU-s pénzeket

Szerző: Gondola

2026. április 29. 10:37

Az Euractiv hírportál legújabb írása jól illeszkedik a sajtón keresztüli "felemelt ujjas" brüsszeli üzengetési politikába. Az üzenet lényege: nem adják olcsón az EU-s pénzeket Magyar Péternek sem.

Az Euractiv híroldal szerint Magyar Péter azzal a határozott szándékkal érkezik Brüsszelbe, hogy felszabadítsa a Magyarországnak járó, de a jogállamisági viták miatt befagyasztott uniós forrásokat. A mintegy 17 milliárd eurónyi támogatás – amely a magyar GDP közel tizedét is eléri – kulcsszerepet játszana a gazdaság stabilizálásában, és a kormányfő sürgős tárgyalásokat kezdeményezett Ursula von der Leyennel is a pénzek feloldásáról.

Az Európai Bizottság azonban egy bonyolult és szigorúan jogi keretek között működő rendszeren keresztül (értsd: politikai nyomásgyakorlás) kezeli ezeket az ügyeket, amelyet nem lehet egyszerű politikai megállapodásokkal gyorsan visszafordítani – írják.

A befagyasztott összegek több különböző uniós alaphoz kötődnek, eltérő feltételrendszerrel és jogi mechanizmusokkal. A helyreállítási alapból származó mintegy 10 milliárd euró különösen időérzékeny, mivel Magyarországnak határidőig kell teljesítenie a Bizottság által előírt reformokat – például az igazságszolgáltatás „függetlenségének” és a korrupcióellenes intézkedések megerősítését –, különben a pénz végleg elveszhet. A fennmaradó, nagyjából 7 milliárd euró kohéziós forrás sorsa egy másik jogi eljárási pályán mozog, amely szintén a „jogállamisági feltételek” (értsd: politikai elvárások) teljesítéséhez kötött.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Európai Unió Bíróságának közelmúltbeli jelzései is arra utalnak: a pénzek felszabadítása szigorú jogi korlátokhoz kötött, és nem elegendőek a politikai ígéretek.

A Bizottság számára ezért kényes egyensúlyozásról van szó: ha túl gyorsan enged, az a jogállamisági eszközök hitelességét áshatja alá, ha viszont túl lassan, az a Brüsszel-párti erők gyengüléséhez vezethet Magyarországon.

A lengyel példa is óvatosságra inti Brüsszelt, ahol a források feloldása után több vállalt „reform” elakadt a társadalmi-politikai ellenállás miatt. A folyamat így Brüsszel szerint továbbra is „szigorúan jogi és feltételhez kötött marad”, amelyben a „politikai szándék önmagában nem elegendő a milliárdok felszabadításához”.