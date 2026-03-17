Öt éve fejezte be életpályáját a Daltulajdonos - Dinnyés Józsefet idézzük

Szerző: Gondola

2026. március 17. 10:35

A napokban múlt öt esztendeje, hogy gazdag életművét ránk hagyva Teremtőjéhez költözött Dinnyés József, a Daltulajdonos.

"Bob Dinnyés" - evangelikus.hu

Dinnyés József Balassi-éremmel kitüntetett előadóművész, dalszerző, „daltulajdonos”, énekes, gitáros, eszperantista: (Szeged, 1948 - Budapest, 2021) 1963-ban kezdett énekelni. 1966-ban alapító tagja és dalszövegírója volt az első magyarul éneklő szegedi zenekarnak, az Angyaloknak. 1967- ben „Karrier” című, Veress Miklóssal közösen írt dalával lett országosan ismert, amellyel 2. helyezést ért el az első magyar pol-beat fesztiválon.

Egy szál gitáros, szájharmonikás, közéleti témákat megéneklő dalai

miatt egy ideig magyar Bob Dylanként – „Bob Dinnyésként” emlegették,

annak dacára, hogy Bob Dylan ekkor már egészen más utakon járt, és Dinnyést is egyre jobban foglalkoztatta a magyar költészet. Az 1970-es években egyrészt a versmegzenésítések és a saját dalok kettőssége jellemezte műsorait, másrészt az a furcsa helyzet, hogy miközben számtalan koncertet adott országszerte, sőt hivatalos

ünnepségek, KISZ-táborok állandó fellépője volt,

a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat egészen 1985-ig nem volt hajlandó nagylemezt készíteni vele, akkor is kicenzúrázták a címadó Határtalanul című dalát.

A lemez megjelenése után öt évvel megjelent a Kín és dac című, 35 dalos költők verseire szerzett albuma. 1985-ben került kapcsolatba az eszperantó nyelvvel, amely annyira elbűvölte, hogy több híres eszperantó verset megzenésített, és a saját dalai közül is többet felénekelt eszperantóul. Eszperantó nyelvű zenei kazettája 1986-ban jelent meg a Lingvo-Studio kiadónál. Ez több tucat országban tette ismertté a nevét, de mivel nem elég folyékonyan beszélte a nyelvet, így – a műfaj jellegéből adódóan – nem tudott átütő sikert elérni.

Az 1990-es években alapított Aranyalmás Kiadó sorra megjelentette a hosszú évek során összegyűlt

szerzeményeit.

Öt évszázad magyar nyelvű költészet verseiből előadássorozatot szerkesztett.

Szabadiskolát alapított, melynek keretein belül a történelem, irodalom és a zene hármasságát mutatja be az érdeklődő kisközösségeknek.

A Balassi-kardos költők mindegyikén legalább egy versét megzenésítette, és ezekkel is járta az országot. A kardceremónián több alkalommal részt vett, és énekelte Balassi és az akkor kitüntetett költő versét.

Számos Szent László-vacsorán jelen volt, és ott a liturgiának megfelelően énekelt és emlékező szavakkal is felidézte az uralkodót.

2021. március 15-én délután, 73. életévében halt meg infarktusban. A hírt testvére, Dinnyés Ágnes közölte Facebook-oldalán.

Könyvei:

Dalaim könyve; Eötvös, Bp.,

1989 ISBN 9635009798

 Huszár Gál megszólaltatott énekeskönyve, Bp, ISMN 979-801666-78-9

Kazetta



 Homo hungaricus. Dinnyés József dallamai a szétszóratott magyar költők verseire

 Fénylik Magyarország. Sinka István énekelt versei

 1985 – A Nap-út balladái

 1985 – Határtalanul

 1986 – Al venko! (eszperantó nyelvű megzenésített versek, Lingvo-Studio ) [1]

 1991 – Kín és dac [2] Archiválva 2006. február 16-i dátummal a Wayback Machine -ben

 Énekmondó

 1992 – Ezt nem fújta el a szél (Bob Dylan dalai)[3] Archiválva 2015. július 11-i dátummal a Wayback

Machine -ben

 1993 – Új utakon

 1995 – Pannon zsoltárok

 1995 – Dinnyés József. Daltulajdonos. Énekmondó I.

 2003 – Dalok a magyar Pimodánból. Ady Endre énekelt verse

CD

 Töretlen hittel 2000.

 Dal a jövőről ( Ratkó József énekelt versei), 2001.

 A törvény boldogít (a 119. zsoltár), 2001.

 Dalok az országút széléről (Dinnyés József dalai), 2001.

 Aranyalbum

 Kortársaim (32 költő 32 verse)

 Márczius örökködike (dalok Március 15-ikére)

 Tizenhat zsoltár (Genfi zsoltárokból)

 Vigasztaló (a XIX. század énekelt versei)

 Béke tanszék (Petri Csathó Ferenc megzenésített versei), 2002.

 Az út (Dinnyés József dalszövegei)

 Balladák

 Égen, földön (Serfőző Simon megzenésített versei), 2003.

 Úti áldás (hitvalló magyar költők énekelt versei)

 Kalász László énekelt versei

 Az építő múlt dalai (Váci Mihály énekelt versei), 2005.

 Mondjátok el (Fáy Ferenc megzenésített versei), 2006.

 Panaszdalok (Határ Győző énekelt versei), 2009.

 100 dal 4 CD-n szövegkönyvvel (Dinnyés József dalszövegei)

 Itthontalanul (S. Benedek András énekelt versei)

 Küzdelmek zsoltárai (NKA támogatással Genfi zsoltárokból), 2011.

 Szolgálat a küzdelemben (NKA támogatással énekek 500 év nemzeti küzdelmeiről), 2011.

 A küzdelem dalai (NKA támogatással Dinnyés József dalszövegei), 2011.

 Ezek mi vagyunk (Dinnyés József dalszövegei Dinnyés József és a Nyomkeresők), 2013.

 A templomok lázadása (Dinnyés József dallamai Rósz György közreműködésével), 2016.

 Balladás Baranyi (Dinnyés József dallamai Baranyi Ferenc énekelt verseire), 2016.

 Dallamos közérzetem CD és LP 12 dal (Dinnyés József dalszövegei), 2018.

 Negyven fohász dalban (Hajdú Zoltán Levente énekelt versei), 2018.

 Szólt egy hang (Dinnyés József dallamai Kaiser László verseire), 2018.

 Dalolgatok (Finta Éva énekelt versei), 2018.

 Vándor 2016.

Díjai: 2001 – A Magyar Kultúra Lovagja, 2018 – A Magyar Érdemrend lovagkeresztje; 2022

– Terézváros díszpolgára (posztumusz)Dinnyés József

 2022 - Dinnyés József emléktáblát kapott a1068. Budapest, Benczúr utca 3. számú ház homlokzatára.

A Balassi-érmet 2008 februárjában vette át a budai Gellért-szálló gobelintermében.

A Gondola ezzel a versénekével fejezi ki tiszteletét Dinnyés József emléke iránt:

dinnyes