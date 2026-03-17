Öt éve fejezte be életpályáját a Daltulajdonos - Dinnyés Józsefet idézzük
A napokban múlt öt esztendeje, hogy gazdag életművét ránk hagyva Teremtőjéhez költözött Dinnyés József, a Daltulajdonos.
"Bob Dinnyés" - evangelikus.hu
Dinnyés József Balassi-éremmel kitüntetett előadóművész, dalszerző, „daltulajdonos”, énekes, gitáros, eszperantista: (Szeged, 1948 - Budapest, 2021) 1963-ban kezdett énekelni. 1966-ban alapító tagja és dalszövegírója volt az első magyarul éneklő szegedi zenekarnak, az Angyaloknak. 1967- ben „Karrier” című, Veress Miklóssal közösen írt dalával lett országosan ismert, amellyel 2. helyezést ért el az első magyar pol-beat fesztiválon.
Egy szál gitáros, szájharmonikás, közéleti témákat megéneklő dalai
miatt egy ideig magyar Bob Dylanként – „Bob Dinnyésként” emlegették,
annak dacára, hogy Bob Dylan ekkor már egészen más utakon járt, és Dinnyést is egyre jobban foglalkoztatta a magyar költészet. Az 1970-es években egyrészt a versmegzenésítések és a saját dalok kettőssége jellemezte műsorait, másrészt az a furcsa helyzet, hogy miközben számtalan koncertet adott országszerte, sőt hivatalos
ünnepségek, KISZ-táborok állandó fellépője volt,
a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat egészen 1985-ig nem volt hajlandó nagylemezt készíteni vele, akkor is kicenzúrázták a címadó Határtalanul című dalát.
A lemez megjelenése után öt évvel megjelent a Kín és dac című, 35 dalos költők verseire szerzett albuma. 1985-ben került kapcsolatba az eszperantó nyelvvel, amely annyira elbűvölte, hogy több híres eszperantó verset megzenésített, és a saját dalai közül is többet felénekelt eszperantóul. Eszperantó nyelvű zenei kazettája 1986-ban jelent meg a Lingvo-Studio kiadónál. Ez több tucat országban tette ismertté a nevét, de mivel nem elég folyékonyan beszélte a nyelvet, így – a műfaj jellegéből adódóan – nem tudott átütő sikert elérni.
Az 1990-es években alapított Aranyalmás Kiadó sorra megjelentette a hosszú évek során összegyűlt
szerzeményeit.
Öt évszázad magyar nyelvű költészet verseiből előadássorozatot szerkesztett.
Szabadiskolát alapított, melynek keretein belül a történelem, irodalom és a zene hármasságát mutatja be az érdeklődő kisközösségeknek.
A Balassi-kardos költők mindegyikén legalább egy versét megzenésítette, és ezekkel is járta az országot. A kardceremónián több alkalommal részt vett, és énekelte Balassi és az akkor kitüntetett költő versét.
Számos Szent László-vacsorán jelen volt, és ott a liturgiának megfelelően énekelt és emlékező szavakkal is felidézte az uralkodót.
2021. március 15-én délután, 73. életévében halt meg infarktusban. A hírt testvére, Dinnyés Ágnes közölte Facebook-oldalán.
Könyvei:
Dalaim könyve; Eötvös, Bp.,
1989 ISBN 9635009798
Huszár Gál megszólaltatott énekeskönyve, Bp, ISMN 979-801666-78-9
Kazetta
Homo hungaricus. Dinnyés József dallamai a szétszóratott magyar költők verseire
Fénylik Magyarország. Sinka István énekelt versei
1985 – A Nap-út balladái
1985 – Határtalanul
1986 – Al venko! (eszperantó nyelvű megzenésített versek, Lingvo-Studio ) [1]
1991 – Kín és dac [2] Archiválva 2006. február 16-i dátummal a Wayback Machine -ben
Énekmondó
1992 – Ezt nem fújta el a szél (Bob Dylan dalai)[3] Archiválva 2015. július 11-i dátummal a Wayback
Machine -ben
1993 – Új utakon
1995 – Pannon zsoltárok
1995 – Dinnyés József. Daltulajdonos. Énekmondó I.
2003 – Dalok a magyar Pimodánból. Ady Endre énekelt verse
CD
Töretlen hittel 2000.
Dal a jövőről ( Ratkó József énekelt versei), 2001.
A törvény boldogít (a 119. zsoltár), 2001.
Dalok az országút széléről (Dinnyés József dalai), 2001.
Aranyalbum
Kortársaim (32 költő 32 verse)
Márczius örökködike (dalok Március 15-ikére)
Tizenhat zsoltár (Genfi zsoltárokból)
Vigasztaló (a XIX. század énekelt versei)
Béke tanszék (Petri Csathó Ferenc megzenésített versei), 2002.
Az út (Dinnyés József dalszövegei)
Balladák
Égen, földön (Serfőző Simon megzenésített versei), 2003.
Úti áldás (hitvalló magyar költők énekelt versei)
Kalász László énekelt versei
Az építő múlt dalai (Váci Mihály énekelt versei), 2005.
Mondjátok el (Fáy Ferenc megzenésített versei), 2006.
Panaszdalok (Határ Győző énekelt versei), 2009.
100 dal 4 CD-n szövegkönyvvel (Dinnyés József dalszövegei)
Itthontalanul (S. Benedek András énekelt versei)
Küzdelmek zsoltárai (NKA támogatással Genfi zsoltárokból), 2011.
Szolgálat a küzdelemben (NKA támogatással énekek 500 év nemzeti küzdelmeiről), 2011.
A küzdelem dalai (NKA támogatással Dinnyés József dalszövegei), 2011.
Ezek mi vagyunk (Dinnyés József dalszövegei Dinnyés József és a Nyomkeresők), 2013.
A templomok lázadása (Dinnyés József dallamai Rósz György közreműködésével), 2016.
Balladás Baranyi (Dinnyés József dallamai Baranyi Ferenc énekelt verseire), 2016.
Dallamos közérzetem CD és LP 12 dal (Dinnyés József dalszövegei), 2018.
Negyven fohász dalban (Hajdú Zoltán Levente énekelt versei), 2018.
Szólt egy hang (Dinnyés József dallamai Kaiser László verseire), 2018.
Dalolgatok (Finta Éva énekelt versei), 2018.
Vándor 2016.
Díjai: 2001 – A Magyar Kultúra Lovagja, 2018 – A Magyar Érdemrend lovagkeresztje; 2022
– Terézváros díszpolgára (posztumusz)Dinnyés József
2022 - Dinnyés József emléktáblát kapott a1068. Budapest, Benczúr utca 3. számú ház homlokzatára.
A Balassi-érmet 2008 februárjában vette át a budai Gellért-szálló gobelintermében.
A Gondola ezzel a versénekével fejezi ki tiszteletét Dinnyés József emléke iránt: