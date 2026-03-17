Nagy Feró nem kertelt a Békemeneten (sem)
Szerző: Gondola
2026. március 17. 09:35
Nagy Feró a Békemeneten hangsúlyozta: az ukrán zsarolások és az olajblokád olyan helyzetbe kényszerítette Magyarországot, ahol már nemcsak a diplomácia, hanem a nemzeti önvédelem puszta léte a tét.
Az ukránok „a világtörténelemben példátlan módon” megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt és családját, ezért „itt kell lennünk”.
A rockzenész a Hír TV-nek nyilatkozva arról is beszélt: eljött az a pont, amikor a békéért akár fegyvert is kellene fogni, hiszen az európai szövetségesek segítségére nem számíthatunk, sőt még rúgnak is rajtunk egyet. Hozzátette: „Mi a békéért vagyunk itt. Mi nem szeretjük ezt a brüsszeli felsőbbségtudatot, és messzemenőkig elutasítjuk, hogy Ukrajna úgy beszél velünk, mint egy beosztott tagállamával. Még az Európai Unióban sincs benne!”