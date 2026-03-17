Soltész Miklós Székelyföldön: Az anyaország a helyi törekvések támogatásával tudja segíteni a magyar közösségek megmaradását

Szerző: Gondola

2026. március 17. 11:06

Soltész Miklós: Az anyaország akkor tudja segíteni a Kárpát-medencei magyar közösségek megmaradását, ha helyben vannak elképzelések, van törekvés a megmaradásra.

Soltész Miklós államtitkár a székelyföldi Ülkén, egy felújított katolikus óvoda átadásán arról beszélt, hogy a határon túli magyar közösségek megmaradását az anyaország elsősorban a helyi kezdeményezések támogatásával tudja segíteni. Hangsúlyozta: ehhez elengedhetetlen a helyi közösségek, családok, az egyház és a pedagógusok együttműködése.

Kiemelte, hogy az óvoda felújítása is közös összefogás eredménye, amelyben szülők, nevelők és egyházi szereplők is részt vettek. Beszédében hangsúlyozta, hogy minden gyermek egyedi, és megfelelő közösségi háttérrel kibontakoztatható a benne rejlő egyedi csoda.

Az államtitkár felidézte, hogy a magyar kormány az elmúlt években Erdélyben és a Partiumban mintegy 480 óvoda és bölcsőde építését vagy felújítását támogatta, köztük 90 teljesen új intézmény létrehozását is.

Soltész Miklós szerint a Székelyföld megmaradásának kulcsa a helyben maradó, gyermeket vállaló családokban, az egyház jelenlétében és az oktatási intézmények működésében rejlik. Úgy fogalmazott: ezek együttes megléte biztosíthatja hosszú távon a közösség fennmaradását.