Koncz Zsófia: A minimálbérrel együtt a családtámogatások jelentős része is növekszik

Szerző: Gondola

2025. december 10. 08:05

A kormány jövőre több mint 4800 milliárd forintot fordít a családok támogatására, miközben a baloldali megszorítási tervek súlyos terhet jelentenének a magyar családokra.

Koncz Zsófia államtitkár az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy a minimálbér emelkedése jelentős mértékben növeli a családtámogatásokat is, például a gyed (gyermekgondozási díj) maximális összege jövőre havi bruttó 451 ezer forintra nő, ami mintegy százezer családot érint, és éves szinten több mint 500 ezer forint többletet jelent számukra.

Hozzátette, hogy a minimálbér folyamatos emelkedése, amely az Orbán-kormány alatt az EU-ban is kiemelkedő ütemű, a magyar munkavállalóbarát politika bizonyítéka.

Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány célja, hogy minél több pénz maradjon a családoknál, ezért fontos a családi adókedvezmények rendszere, amelynek része az szja-mentesség a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyed esetében, valamint a családi adókedvezmény megduplázása. Emellett elindult az Otthon Start Program, a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonszerzést támogató projekt. Október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is élhetnek az szja-mentességgel, jövőre pedig a 30 év alatti egygyermekes édesanyákra is kiterjesztik a kedvezményt.

A kormány 2025-ben a GDP 5%-ának megfelelő, 4802 milliárd forintot tervez fordítani a családok támogatására, ami csaknem 1000 milliárd forinttal több, mint az idei költségvetésben, és négy év alatt összesen plusz 4000 milliárd forinttal növekszik a családtámogatás.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy a minimálbér emelkedésével más támogatások – például a nevelőszülői, nagyszülői, diplomás gyed és az örökbefogadói díj – is nőnek.

Az államtitkár élesen bírálta a Tisza Pártnak tulajdonított 1300 milliárdos megszorító csomagot, amely szerinte veszélyeztetné a családtámogatásokat. Úgy vélte, Brüsszel a háború finanszírozásához, Ukrajna támogatásához és a migrációs paktum végrehajtásához szeretné bevonni a magyar családoknak nyújtott pénzeket, de a magyar kormány ezt nem engedi, és továbbra is kiáll a családok támogatásának megvédése mellett.