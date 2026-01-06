Elkezdődött – világháború törhet ki, ha Európa ezt tényleg meglépi!

Szerző: Gondola

2026. január 6. 20:38

Az Egyesült Királyság és Franciaország szándéknyilatkozatot írt alá: egy békemegállapodás esetén katonai erőket telepítenének Ukrajnába.

Az Egyesült Királyság és Franciaország szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy egy esetleges békemegállapodást követően katonai erőket telepítenének Ukrajnába – tudósít a Sky. A brit miniszterelnöki hivatal (Downing Street) tájékoztatása szerint a dokumentumot Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök írta alá a közös sajtótájékoztatót megelőzően.

A nyilatkozat célja egy úgynevezett „Ukrajnáért létrehozott Multinacionális Erő” felállítása, amely egy békemegállapodás életbe lépése után biztonsági és stabilizáló szerepet töltene be az országban. A kezdeményezés a felek szerint hosszú távú elköteleződésük része Ukrajna támogatása mellett, és azt szolgálja, hogy megerősítse az ország biztonsági garanciáit, valamint elősegítse a békéhez és stabilitáshoz való visszatérést az ukrán fegyveres erők újjáépítésének támogatásán keresztül.

A dokumentum aláírása egyúttal megteremti annak a jogi keretét is, hogy brit és francia katonai erők ukrán területen működhessenek. A tervek szerint az együttműködés kiterjedne Ukrajna légterének és tengeri térségeinek biztosítására, valamint egy korszerű, a jövő kihívásainak megfelelő hadsereg felépítésének támogatására.

A felek a tárgyalások során a telepítés gyakorlati részleteit is áttekintették. A tűzszünetet követően egy koordinációs központ mellett az Egyesült Királyság és Franciaország több „katonai csomópont” létrehozását tervezi Ukrajna különböző pontjain. Ezek a létesítmények az erők telepítését, valamint fegyverek és katonai eszközök védett tárolását szolgálnák, hozzájárulva Ukrajna védelmi képességeinek fenntartásához.