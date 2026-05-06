Gyerekeket is kivégzések nézésére kényszerítenek Észak-Koreában a vallási tisztogatások idején

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 6. 12:14

Egy új jelentés szerint jelentősen nőtt a nyilvános kivégzések száma Észak-Koreában, ahol gyerekeket is kényszerítenek a kivégzések végignézésére.

Jelentősen emelkedett a kivégzések száma Észak-Koreában a koronavírus-járvány kezdete óta - állítja a Transitional Justice Working Group (TJWG) friss jelentése. A dél-koreai székhelyű civil szervezet szerint a kivégzések száma 117 százalékkal nőtt azóta, hogy a világjárvány kezdetén az ország lezárta határait.

A jelentés szerint a kivégzések jelentős részét nyilvánosan hajtják végre. Az esetek mintegy 70 százalékában tömegek előtt történt az ítélet-végrehajtás, és a beszámolók szerint gyakran iskolás gyerekeket is arra kényszerítenek, hogy végignézzék azokat.

A kutatás észak-koreai dezertőrök és országon belüli források tanúvallomásaira épül. A dokumentum szerint különösen megnőtt azoknak a kivégzéseknek a száma, amelyek vallási tevékenységhez, illetve „babonás népi szokásokhoz” kapcsolódnak.

A jelentés szerint a szigorodás hátterében a 2020-ban elfogadott „Anti-Reactionary and Thought Crime Law” áll, amely büntethetővé tette a nyugati és dél-koreai kulturális tartalmak – például zenék vagy K-drámák – fogyasztását és terjesztését is.

Miközben a nyugati kultúra és vallási tevékenységek miatt kiszabott halálos ítéletek száma 250 százalékkal nőtt, addig a korábban leggyakoribb halálbüntetési kategóriának számító emberölési ügyek száma 44 százalékkal csökkent.

A jelentés szerint a Kim-dinasztia a nemzetközi figyelem csökkenését használta ki arra, hogy tovább erősítse a társadalmi kontrollt és az elnyomást. A TJWG vezető jogi elemzője, Ethan Hee-seok Shin arra figyelmeztetett: Phenjan egykor „Kelet Jeruzsáleme” volt élénk vallási életével, mára azonban a vallási közösségek szinte teljesen eltűntek az évtizedes üldöztetések következtében.

A jelentés nyomán a Christian Solidarity Worldwide is nemzetközi fellépést sürgetett. A szervezet vezetője, Scot Bower szerint Észak-Koreában továbbra is a világ egyik legsúlyosabb emberi jogi válsága zajlik.