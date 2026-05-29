Borbély Balázs eláll a BL-selejtező lehetőségétől, az Európa-ligát választja - az FTC-vel

Szerző: M4sport/Gondola

2026. május 29. 19:04

Az ETO FC hivatalos felületein jelentette be, hogy a csapat vezetőedzője, Borbély Balázs elfogadta a Ferencvárosi Torna Club megkeresését, és távozik Győrből.

Borbély 2024 áprilisában vette át az ETO irányítását, a győriekkel az idény végén feljutott az élvonalba. A 2024/25-ös idényben az NB I negyedik helyén zárt a csapat, és a Konferencia-ligában is közel járt a főtáblához, a selejtező rájátszásában csupán egy góllal maradtak alul a Rapid Wiennel szemben.

A mögöttünk hagyott szezonban a Győr 13 év után lett ismét bajnok, miután kiélezett küzdelemben

letaszította a trónról a hét éve regnáló Ferencvárost.

Az ETO a 30. fordulóban hazai pályán 1–0-ra verte az FTC-t, és ezt követően sem engedte ki a kezéből a vezetést, végül 69 ponttal zárt, eggyel megelőzve a címvédőt.

Borbély több szállal kötődik az Üllői úthoz, pályafutása után először a pozsonyi székhelyű Petrzalkát irányította, majd a Dunaszerdahely második csapatánál dolgozott, mielőtt

2019-ben a Ferencváros utánpótlásában vállalt munkát.

A Népligetben először az U17-es, majd az U19-es csapatot edzette, később pedig a második csapat vezetőedzője is volt. 2022 nyarán visszatért Dunaszerdahelyre, ahol ezúttal már az első csapat stábjában vállalt feladatot.

Az ETO-val magyar bajnok vezetőedző reagált arra is, hogy tavasszal szóba hozták a Ferencváros kispadjával.

Borbély Balázs nemrég Berkesi Judit vendége volt a Sportemberek podcastben, ahol mesélt a Ferencvárosnál eltöltött időszakáról, valamint arról is, hogy barátja és korábbi csapattársa (az FTC sportigazgatójával a Kaiserslauternben játszottak együtt) annak idején nehéz szívvel vette tudomásul, hogy Borbély elfogadta a DAC ajánlatát. Az ETO korábbi trénere hangsúlyozta, nehéz döntést kellett meghoznia, de örül, hogy így tett, hiszen az azóta eltelt idő és az eredmények őt igazolják.

Borbély arról is szót ejtett, hogy a Fraditól való

távozásakor is el tudta képzelni, hogy egyszer visszatér a Népligetbe,

de azt nem, hogy mikor. A tréner hasonlóan reagált azokra a pletykákra is, amelyek a szezon végén összehozták a ferencvárosi kispaddal. Kiemelte, valamilyen szakmai alapja biztos lehet a híreszteléseknek, ami mindenképpen megtisztelő, de ekkor még úgy vélekedett, hogy van realitása a váltásnak, de nem tudta, hogy ez mikor következhet be.

Borbély a Győrrel a BL-selejtezőben indulhatott volna. Külső megfigyelők úgy sejtik: a tréner látta, hogy az ETÓ-val a csoportkörbe sem juthatna, tovább meg pláne nem. A Fradival az Európa-ligában kísérletezhet.

Érdekes módon a Fradi honlapja nem közölte az edző érkezésének hírét.