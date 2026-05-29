Putyin: Moszkva kész megvizsgálni a Romániában becsapódott drón roncsait

Szerző: MTI

2026. május 29. 18:34

Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságírónak pénteken Asztanában.

"Adják át nekünk (a drón maradványait), és mi objektív vizsgálatot fogunk lefolytatni.

És csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt" - mondta Putyin.

"Senki sem tudja megmondani, hogy

valamely légi jármű honnan származik,

amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot" - szögezte le az elnök.