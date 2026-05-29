Putyin: Moszkva kész megvizsgálni a Romániában becsapódott drón roncsait
Szerző: MTI
2026. május 29. 18:34
Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságírónak pénteken Asztanában.
"Adják át nekünk (a drón maradványait), és mi objektív vizsgálatot fogunk lefolytatni.
És csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt" - mondta Putyin.
"Senki sem tudja megmondani, hogy
valamely légi jármű honnan származik,
amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot" - szögezte le az elnök.
