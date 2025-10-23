Európa-liga: Salzburg-Ferencváros - 55. perc: 1:2
57. perc: Zachariassen előre vágja a labdát, Jusuph megiramodik és ballal bevágja: 1:3
54. perc: Cadu fejbelövi a labdával Zachariassent: a bőrgolyó a hálóba pattan: 1:2
49. perc: Egy beívelést Varga jobb belsővel a hálóba továbbít: 1:1
47. perc: Makreckis megyei III. osztályú selejt beadással mutatkozik.
II. félidő
43. perc: Varga az ellenfél tizenhatosán belül rúgja a semmibe a labdát. Gyenge közepes csapatnak tűnik a Fradi.
NB II-es csapat benyomását kelti a Fradi játéka.
31. perc: Cadu gyerekes ügyetlenséggel adja el a labdát ígéretes helyzetben.
29. perc: Zachariassen saját térfelünk közepén gyerekes ügyetlenséggel adja el a labdát: még mindig nem ébredt fel a Ferencváros.
26. perc: Nagy lövés zúgott el a jobb kapufánk mellett.
19. perc: Kezezés miatt tizenegyesr rúghatunk: Varga Barnabás lövését a kapus védi. Sorrendben a második büntetőjét hagyja ki a csatár. A tizenegyes egyébként vitatható volt.
15. perc: Ötvös megyei III. odztályú szinten eltöri a labdát az ellenfél tizenhatosán belül.
13. perc: Eladott labda után támad a Salzg: 17 méteres lapos lövés utat talál Dibusz hálójába: 1:0
Alszik a Ferencváros az első 10 percben, gyerekes labdaeladásokkal hozzák játékba a Salzburgot.
5. perc: Salzburgi helyzet: a lepattanó lövést Dibusz összeszedi.
Robbie Keane kihirdette a Ferencváros kezdőcsapatát Salzburg ellen a 18:45-kor kezdődő Európa-liga-mérkőzésre, melyet az M4 Sport közvetíti élőben. Három magyar kezd.
A mieink:
Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanichowsky, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf
Kispad: Radnóti (K), Gróf (K), Keita, Pesic, Levi, Szalai G., Gruber, O’Dowda, J. Romao, Madarász, Joseph, Lisztes
Dibusz Dénes sérülését követően visszatér a kapuba, a védőhármas nem változott a genki mérkőzés óta, a középpályát azonban jelentősen átalakította az ír szakember a legutóbbi El-meccs óta. Tótha Alex ugye sérülés miatt nem bevethető, Keita ezúttal a kispadon kapott helyet, Ötvös, Kanichowsky és az El-ben eddig 5 percet játszó Zachariassen is ott van a kezdúőben, míg a csatársorban ezúttal a nigériai Yusuf lesz Varga Barnabás mellett.
További érdekesség, hogy az UEFA tájékoztatása szerint A Frankfurttól kölcsönben visszatérúő, azóta sérülés miatt pályára még nem lépő Lisztes Krisztián ott van a Ferencváros kispadján.
Az FTC két forduló után remek helyzetből, az alapszakasz 11. helyéről várhatta a folytatást, a Plzen elleni hazai 1–1 és a Genk elleni idegenbeli 1–0-s győzelem után a nem túl jó formában futballozó, az El-ben eddig nulla ponttal, szerzett gól nélkül álló Salzburg otthonában sem esélytelenként lép pályára.
Kapcsolódó tartalom
Keane ismeri a Red Bull modelljét
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint a csapatnak folytatnia kell a lendületes szereplést a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti mérkőzésén a Salzburg vendégeként.
A 45 éves ír szakember a találkozót megelőző szerdai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az osztrák rivális fiatal és energikus kerettel rendelkezik.
"Ebben a sorozatban, ezen a szinten már minden összecsapás nagyon nehéz. Jól ismerem a Red Bull modelljét, sokat foglalkoztam vele, ezért teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy mire számíthatunk csütörtök este. Ennek ellenére nekünk nem lehet más a célunk, mint hogy úgy folytassuk a főtáblán, ahogyan kezdtük az első két meccsen szerzett négy ponttal" - mondta Keane, aki elárulta, a kapus Dibusz Dénes egészséges és készen áll a játékra, a szintén válogatott Tóth Alex viszont megsérült és nem utazott el a csapattal Salzburgba.
"Egyelőre nem tudjuk, mennyi időt kell kihagynia, de reméljük, hogy nem túl sokat. Nem akarok visszatérni arra a bizonyos szabályra, de azt kell mondjam, ez várható volt, hiszen Alex 19 éves és rengeteg mérkőzést játszik. Ilyen szempontból Varga Barnabásnál is megvan a sérülés veszélye, de remélhetőleg nála nem lesz ilyen gond" - nyilatkozta a zöld-fehérek vezetőedzője, aki osztrák újságírói kérdésre válaszolva a ferencvárosi szurkolókról is beszélt.
"Szerencsés vagyok, mert játékosként kiváló klubokban játszhattam, és ne felejtsük az ír válogatottat sem, hiszen az ír drukkerek is nagyszerűek. Ami a Ferencváros szurkolóit illeti, szerintem lenyűgözőek. Ha jól tudom, nagyjából kétezren itt lesznek velünk csütörtök este és biztos vagyok abban, hogy végig buzdítanak majd minket" - fogalmazott Keane.
A magyar bajnoki címvédő válogatott csatára, Varga Barnabás a sajtótájékoztatón elmondta, a mai napig követi az osztrák labdarúgást - ahol a pályafutása korábbi szakaszában játszott is - és természetesen a Salzburgot is.
"Fiatal és jó csapatuk van, szerintem ez egy ki-ki meccs lesz, de felkészültünk rájuk és reméljük, hogy minden rendben lesz az összecsapáson. A rutin inkább a mi oldalunkon áll, de gyors és jó játékosaik vannak, ezért oda kell figyelnünk a védekezésre. Bízom abban, hogy a rutin lesz a döntő a mérkőzésen"
- jelentette ki a 31. születésnapját szombaton ünneplő csatár.
Varga Barnabás, a gólzsák - MTI
Varga beszélt arról is, hogy a helyzetkihasználáson hétről hétre igyekeznek dolgozni, ugyanakkor ezzel inkább a hazai bajnokságban, mintsem az Európa-ligában volt eddig gondjuk.
"Nem számít, hogy ki a társam, mindenkivel szeretek együtt játszani, számomra az a lényeg, hogy a csapat hasznára legyek akkor is, ha két csatárral állunk fel" - fogalmazott.
A Salzburg-Ferencváros találkozó csütörtökön 18.45-kor kezdődik és az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Az összecsapás játékvezetője a georgiai Goga Kikacseisvili lesz a 30 ezer néző befogadására képes Red Bull Arenában.
Főkép: A Fradi középcsatára és vezetőedzője a szerdai tájékoztatón - ftadi.hu