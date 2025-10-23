Európa-liga: Salzburg-Ferencváros - 55. perc: 1:2

Szerző: MTI

2025. október 23. 18:38

Nehéz helyzetben van Keane edző, mert szinte az egész csapatot le kellene cserélnie. Érhetetlen, hogy egy 31 fős keretből hogyan lehet ennyire gyenge csapatot pályára küldeni. Fantáziatlan játék, rengeteg figyelmetlenséggel. Szerencsére az ellenfél is gyenge, így megúsztik egy kapott góllal - eddig...

57. perc: Zachariassen előre vágja a labdát, Jusuph megiramodik és ballal bevágja: 1:3

54. perc: Cadu fejbelövi a labdával Zachariassent: a bőrgolyó a hálóba pattan: 1:2

49. perc: Egy beívelést Varga jobb belsővel a hálóba továbbít: 1:1

47. perc: Makreckis megyei III. osztályú selejt beadással mutatkozik.

II. félidő

43. perc: Varga az ellenfél tizenhatosán belül rúgja a semmibe a labdát. Gyenge közepes csapatnak tűnik a Fradi.

NB II-es csapat benyomását kelti a Fradi játéka.

31. perc: Cadu gyerekes ügyetlenséggel adja el a labdát ígéretes helyzetben.

29. perc: Zachariassen saját térfelünk közepén gyerekes ügyetlenséggel adja el a labdát: még mindig nem ébredt fel a Ferencváros.

26. perc: Nagy lövés zúgott el a jobb kapufánk mellett.

19. perc: Kezezés miatt tizenegyesr rúghatunk: Varga Barnabás lövését a kapus védi. Sorrendben a második büntetőjét hagyja ki a csatár. A tizenegyes egyébként vitatható volt.

15. perc: Ötvös megyei III. odztályú szinten eltöri a labdát az ellenfél tizenhatosán belül.

13. perc: Eladott labda után támad a Salzg: 17 méteres lapos lövés utat talál Dibusz hálójába: 1:0

Alszik a Ferencváros az első 10 percben, gyerekes labdaeladásokkal hozzák játékba a Salzburgot.

5. perc: Salzburgi helyzet: a lepattanó lövést Dibusz összeszedi.

Robbie Keane kihirdette a Ferencváros kezdőcsapatát Salzburg ellen a 18:45-kor kezdődő Európa-liga-mérkőzésre, melyet az M4 Sport közvetíti élőben. Három magyar kezd.

A mieink:

Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanichowsky, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf

Kispad: Radnóti (K), Gróf (K), Keita, Pesic, Levi, Szalai G., Gruber, O’Dowda, J. Romao, Madarász, Joseph, Lisztes

Dibusz Dénes sérülését követően visszatér a kapuba, a védőhármas nem változott a genki mérkőzés óta, a középpályát azonban jelentősen átalakította az ír szakember a legutóbbi El-meccs óta. Tótha Alex ugye sérülés miatt nem bevethető, Keita ezúttal a kispadon kapott helyet, Ötvös, Kanichowsky és az El-ben eddig 5 percet játszó Zachariassen is ott van a kezdúőben, míg a csatársorban ezúttal a nigériai Yusuf lesz Varga Barnabás mellett.

További érdekesség, hogy az UEFA tájékoztatása szerint A Frankfurttól kölcsönben visszatérúő, azóta sérülés miatt pályára még nem lépő Lisztes Krisztián ott van a Ferencváros kispadján.

Az FTC két forduló után remek helyzetből, az alapszakasz 11. helyéről várhatta a folytatást, a Plzen elleni hazai 1–1 és a Genk elleni idegenbeli 1–0-s győzelem után a nem túl jó formában futballozó, az El-ben eddig nulla ponttal, szerzett gól nélkül álló Salzburg otthonában sem esélytelenként lép pályára.

Keane ismeri a Red Bull modelljét

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint a csapatnak folytatnia kell a lendületes szereplést a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti mérkőzésén a Salzburg vendégeként.

A 45 éves ír szakember a találkozót megelőző szerdai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az osztrák rivális fiatal és energikus kerettel rendelkezik.

"Ebben a sorozatban, ezen a szinten már minden összecsapás nagyon nehéz. Jól ismerem a Red Bull modelljét, sokat foglalkoztam vele, ezért teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy mire számíthatunk csütörtök este. Ennek ellenére nekünk nem lehet más a célunk, mint hogy úgy folytassuk a főtáblán, ahogyan kezdtük az első két meccsen szerzett négy ponttal" - mondta Keane, aki elárulta, a kapus Dibusz Dénes egészséges és készen áll a játékra, a szintén válogatott Tóth Alex viszont megsérült és nem utazott el a csapattal Salzburgba.

"Egyelőre nem tudjuk, mennyi időt kell kihagynia, de reméljük, hogy nem túl sokat. Nem akarok visszatérni arra a bizonyos szabályra, de azt kell mondjam, ez várható volt, hiszen Alex 19 éves és rengeteg mérkőzést játszik. Ilyen szempontból Varga Barnabásnál is megvan a sérülés veszélye, de remélhetőleg nála nem lesz ilyen gond" - nyilatkozta a zöld-fehérek vezetőedzője, aki osztrák újságírói kérdésre válaszolva a ferencvárosi szurkolókról is beszélt.

"Szerencsés vagyok, mert játékosként kiváló klubokban játszhattam, és ne felejtsük az ír válogatottat sem, hiszen az ír drukkerek is nagyszerűek. Ami a Ferencváros szurkolóit illeti, szerintem lenyűgözőek. Ha jól tudom, nagyjából kétezren itt lesznek velünk csütörtök este és biztos vagyok abban, hogy végig buzdítanak majd minket" - fogalmazott Keane.

A magyar bajnoki címvédő válogatott csatára, Varga Barnabás a sajtótájékoztatón elmondta, a mai napig követi az osztrák labdarúgást - ahol a pályafutása korábbi szakaszában játszott is - és természetesen a Salzburgot is.

"Fiatal és jó csapatuk van, szerintem ez egy ki-ki meccs lesz, de felkészültünk rájuk és reméljük, hogy minden rendben lesz az összecsapáson. A rutin inkább a mi oldalunkon áll, de gyors és jó játékosaik vannak, ezért oda kell figyelnünk a védekezésre. Bízom abban, hogy a rutin lesz a döntő a mérkőzésen"

- jelentette ki a 31. születésnapját szombaton ünneplő csatár.

Varga beszélt arról is, hogy a helyzetkihasználáson hétről hétre igyekeznek dolgozni, ugyanakkor ezzel inkább a hazai bajnokságban, mintsem az Európa-ligában volt eddig gondjuk.

"Nem számít, hogy ki a társam, mindenkivel szeretek együtt játszani, számomra az a lényeg, hogy a csapat hasznára legyek akkor is, ha két csatárral állunk fel" - fogalmazott.

keita

A Salzburg-Ferencváros találkozó csütörtökön 18.45-kor kezdődik és az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Az összecsapás játékvezetője a georgiai Goga Kikacseisvili lesz a 30 ezer néző befogadására képes Red Bull Arenában.

