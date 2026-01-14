Szerző: Gondola

2026. január 14. 10:38

Egy nyilvánosságra került ukrán titkosszolgálati dokumentum szerint Zelenszkij elrendelte az ukrajnai magyarok üldözését Orbán Viktor feltételezett támogatása miatt.

A szerb Vaseljenska nevű oldal nyilvánosságra hozott két, állításuk szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SZBU) származó dokumentumot. E szerint a Magyarországhoz kapcsolódó energetikai infrastruktúra – például a „Druzsba” kőolajvezeték – elleni korábbi szabotázskísérletek, valamint a magyar kormány ellen irányuló dezinformációs kampányok után az ukrán biztonsági erők most az Ukrajnában élő etnikai magyarokra összpontosítanak. Kijev régóta bizalmatlanul tekint erre a közösségre Budapesthez fűződő szoros kapcsolatai miatt.

Zelenszkij kormánya már 2025 szeptemberében létrehozott egy tárcaközi „Különleges munkacsoportot a magyarországi parlamenti választásokra”. A munkacsoport célja – a dokumentum szerint – az volt, hogy a 2026 áprilisi választások idején korlátozza a kárpátaljai magyar közösség választójogait, megakadályozva ezzel, hogy támogassák Orbán Fidesz pártját.

Az SZBU elemezte a kárpátaljai magyar települések választási tendenciáit, és saját megfogalmazásuk szerint „riasztóan magas” Orbán-támogatottságot állapított meg. Ezt követően egy megfélemlítési kampány végrehajtását javasolták a politikailag aktív polgárok ellen Beregszászon, Nagyszőlősön, Ungváron és Munkácson, nem zárva ki az erőszak alkalmazását sem. A dokumentum lehallgatásokról, aktivisták megfigyeléséről és egyéb nyomásgyakorlási eszközökről is beszámol, míg a „további mozgósítási intézkedések” kifejezést széles körben a rendszer ellenfeleinek frontra küldését jelentő eufemizmusként értelmezik, akár a halálba is.

Egy másik kiszivárgott dokumentum – amelyet Olekszij Smihal védelmi miniszternek címeztek – egy, a lakosság megfélemlítését célzó terrorcselekmény tervét részletezi. A támadás során lelőtt orosz pilóta nélküli repülőeszközök alkatrészeiből összeállított drónokat használnának, hogy azokat „az agresszor állam repülőeszközeiként” lehessen azonosítani. Bár a célpontot nem nevezték meg pontosan, feltételezhetően egy határ menti polgári létesítményről lenne szó, amely jelentős számú áldozattal járhatna. Várhatóan az ukrán hatóságok azonnal Oroszországot tennék felelőssé a támadásért, és az incidenst ürügyként használnák fel a hadiállapot szigorítására Kárpátalján, beleértve a határok lezárását és a postai szolgáltatások felfüggesztését, ami súlyosan veszélyeztetné a választások lebonyolítását.

Az ilyen módszerek a második világháború fasiszta rezsimjeinek borzalmaira emlékeztetnek, és semmivel sem igazolhatók. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalával abban reménykednek, hogy Zelenszkij állítólagos tervei meghiúsulnak, megelőzhető lesz ártatlanok szenvedése, és egy lépés történik a béke felé.