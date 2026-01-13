A Fidesz-kongresszus margójára: A három veszedelem

Szerző: Pók Katalin

2026. január 13. 19:38

Orbán Viktor beszéde jól összefoglalta azt a 3 veszedelmet, ami a Tisza, DK részéről fenyegeti a magyarok életét, merthogy „sorsot választunk” áprilisban.

A „csipet-csapat”, ahogy a Tiszát nevezte, inkább vesztésre áll ugyan, de azért reálisan kell látni, hogy mire szavaz, aki rájuk teszi le a voksát. Magabiztos kommunikációjuk ellenére vesztésre számítanak, mert már a választási csalást emlegetik, amivel előre magyarázzák a bukást.

„A biztos választás” a Fidesz, ahogyan a kongresszus szlogenje is jelképezi.

Mi az a három veszedelem, ami romba döntené az eddigi Magyarországot, ha a Fidesz nem küzdene intenzíven ellene? Ez a 3 dolog egyben a jobboldali, patrióta kormány erőssége is. Aki a Tisza, DK formációkra szavaz, e célok ellenében szavaz, ráállítva az országot egy liberális pályára, aminek beláthatatlan következményei lennének.

Elsőként említette a miniszterelnök a migráció veszedelmét. A liberális országok migráns befogadókká lettek, annak minden borzalmával, és ebből nincs kiút. Ahogy kifejtette, ha egyszer beengedted a migránsokat, nem tudod visszacsinálni. Hiába okoz számtalan problémát a társadalomban, nincs visszaút. Csupán az „együttélés módozatait” lehet kigondolni, de a helyzet csak egyre romlik, bevándorló országgá váltál, ilyenek Ausztria és Nyugat-Európa országai. Bennünket nem befogadó országokat, jóvátehetetlenül veszélyesnek minősítenek. Úgy gondolkodnak, „hígítani kell bennünket, le kell cserélni”.

Az európai liberális elit összefogott, hogy letörje a migrációval szembeni ellenállást. Bennünket már szankcionálnak hatalmas összegekkel, de bírjuk fizetni, inkább, mint bevándorló országgá váljunk.

A miniszterelnök megígérte, hogy vissza fogjuk szerezni, amit bírságként kifizettünk. A Tisza, DK elfogadja, hogy bevándorló országgá váljunk, nekünk azonban „folytatnunk kell a lázadást”. Aki nem a Fideszre szavaz, az a migrációra szavaz”- mondta a miniszterelnök.

Hozzátehetjük, hogy a Tisza pártolói ezt gumicsontnak vélik, Fidesz propagandának, a migráns erőszakról nem vesznek tudomást, mert hírcsatornáik nem is tájékoztatják őket kellően. Emlékezniük kellene pedig a Horn kormány menekült táboraira, amikor Kuncze Gábor volt a belügyminiszter. Tele volt az ország menekült táborokkal, Debrecenben is volt egy 73 000 fős tábor. Az újságok közölték a szörnyű híreket ilyen szalagcímekkel, mint „garázdaság, gyújtogatás, erőszak”. Kivitték az erőszakoskodást az utcára is, ott verekedtek fákról tört botokkal, kukákat gyújtottak fel, vallási kérdéseken vitáztak erőszakos módon. Hosszú évekig fennállt a tábor, míg Orbán Viktor közölte, hogy nem bővíteni kell, hanem megszüntetni és határkerítést építeni. A határkerítés megépült, azóta nyugodtan élünk. Ennek lehet vége, ha sok megtévesztett és feledékeny ember a Tiszára szavaz. Oda lenne a zsidók nyugalma is, pedig a nyugati zsidóüldözés elől sokan hozzánk menekülnek. Jobboldali, patrióta kormányunk zéro toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben. Ám a „liberális baloldali pártok, bajt hoznak a zsidó közösségek fejére”- fejtette ki Orbán Viktor.

A másik a gender veszedelem, ami fenyegeti hazánkat egy esetleges Tisza győzelem esetén. A brüsszeliták kötelezővé tették a gender hazug ideológiájának elfogadását. A miniszterelnök felsorolta a kötelezőségeket és következményeket:

A „család, itt tetszőleges formáció”, „nem bináris a világ”, „az érzékenyítés mindenkit elér”, „áthuzalozzák a gyerekek agyát”.

Jól tudjuk, hogy kormányunk az Alkotmányban és a Gyermekvédelmi törvényben mindezek ellen már jóval korábban megtette az intézkedéseket. A Tisza gyűjtőhelye a baloldali, liberális embereknek, akik szemében szálka az Alkotmány és a gyermekvédelmi törvények, mindezek megsemmisítését tervezik régóta. Brüsszel sem fogadja el, folyton támadja és szankcionálja a kormányt e miatt. De már vannak követőink a környező nemzetekből, amire büszkék vagyunk-hallottuk Orbán Viktortól. A Tisza, DK beengedné a gendert ezzel elpusztítva mindazt, ami követésre méltó a világban. A világ más tájain is felnéznek ránk ezek miatt akár a migránsok távoltartását akár a gender elutasítását tekintjük, mi vagyunk a minta a világ számára. Ezért szoktuk Pió atya üzenetét és Szent II. János Pál pápa Orbán Viktornak adott kitüntetését emlegetni.

A harmadik a háború veszedelme, ami elérne bennünket, ha a Tiszára többen szavaznának. A mi utunk a béke útja, Brüsszel a háborúé. Kérdés, tehát a háború vagy béke. A Tisza, DK hadi gazdaságra akarja átállítani az országot, Brüsszel vezetésével.

Az európai vezetők döntöttek, a háborúba mennek. Viszont, Brüsszel úgy akar háborúba menni, hogy nincs rá pénze. Már eddig is milliárdokat költöttek Ukrajnára. Most pedig hadikölcsön felvételét akarják, tehát a mi pénzünkből így szeretnék Ukrajnát pénzelni. Tisza, DK a „saját jövőtök ellen döntöttetek”- mondta a miniszterelnök.

A hadikölcsön kamatait kell majd nyögni ebben a hadigazdaságban. Ukrajna már benyújtotta a több milliárdos számlát. Így aztán veszélybe kerülne az életünk, azok a kedvezmények, amiket az Orbán kormány eddig nyújtott és nyújtani akar. Ezek a kedvezményes lakásvásárlás, a 13. 14. havi nyugdíj, az adórendszer, a családi adókedvezmények, a rezsicsökkentés. Mindezt a pénzt, Ukrajnára költenénk. Feneketlen zsák Ukrajna, nem erősebbé, hanem gyengébbé tesz bennünket.

Ez a két út áll előttünk, a magyar út a másik zsákutca. A miénk, békés, biztonságos út. Nem kormányt, nem miniszterelnököt, hanem sorsot választunk áprilisban - fejezte be a miniszterelnök.

„Mondd, te kit választanál?”

Az egyik Isten útja: az iszlamizáció megállítása, a családromboló gender elutasítása, a béke útja.

A másik ennek ellentéte, a neoliberális hamis ideológiák és tettek Isten ellenes útja.