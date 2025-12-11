Szőlő utcai ügy: szakmai vita vagy politikai revolverezés?

Szerző: Barát János

2025. december 11. 06:05

Miért feltételezi valaki azt, hogy egy pontosan ilyen feladatokra kiképzett, professzionális szervezet rosszabbul vezetne egy javítóintézetet, mint a szociális munkásnak álcázott szexuális ragadozók, kerítők, bántalmazók?

A „Szőlő utcai ügy” nyilvánvalóan a politikai térben született: ez már abból látszott, hogy az ellenzék Semjén Zsolt ki nem mondott nevével („zsoltibácsizás”) dobta be a köztudatba úgy, hogy valószínűleg ők is tudták: a KDNP elnökének semmi köze nincs hozzá, sem személyes sem pedig kormányzati értelemben. Elsősorban figyelmet szerettek volna: megkapták – a „karakterrombolás” pedig az ő szempontjukból „járulékos haszon", bármennyire aljas dolog is így visszaélni valaki nevével. (Más kérdés, hogy a gyors és hatékony reakció okán ez mintha végül visszafelé sült volna el). Most pedig, hogy már az ellenzéki közvélemény-kutatók is megkongatták a baloldal felett a vészharangot, hirtelen újra előkerült az ügy – az időzítés nyilván nem véletlen.

A politikai kampányhéj alatt persze – a sajtóban megjelent felvételek és a közelebbről még nem ellenőrzött, de hitelesnek tűnő vallomások tanúsága szerint – sajnos egy valódi, és kriminalisztikai szempontból nagyon súlyosnak tűnő ügy kezd kirajzolódni. Ne kerülgessük a forró kását: itt rendszerszintű és súlyos visszaélések történtek, bűnözők és bántalmazók bújtak meg a szociális rendszerben, akik képmutatásukkal sokakat megtévesztettek, a rájuk bízott intézményt és az ott jog szerinti büntetésüket töltő fiatalkorú elítélteket a saját undorító üzelmeikre használták fel, aljasul visszaéltek velük. Az ilyen romlott alakokkal szemben táplált népharag ezúttal teljesen jogos, és nagyon komoly reformokra, ellenőrzési rendszerekre van szükség, hogy ilyen többet ne történhessen.

Ennek módja, az intézmények irányításának a rendőrség (büntetés-végrehajtás) alá rendelése azonban sok kérdést vet fel, és ennek a vitának már nem jó, ha a politikai revolver-reflexek szerint működik. A baloldal – ideértve egyébként sok jó szándékú, de egyoldalúan befolyásolt véleményvezért is – nagyvonalúan megfeledkezik róla, hogy itt egy javítóintézetről van szó, ahol nem „szegény árva gyerekek”, hanem erőszakos bűncselekményekért, nemi erőszakért, kerítésért, dílerkedésért, sőt akár gyilkosságért letartóztatott fiatalkorúak vannak elhelyezve – a jogszabályok által kijelölt keretek között (amibe nyilvánvalóan nem fér bele például a felvételeken látott rugdósás, asztalhoz verés, stb.) A radikális jobboldali média viszont azt felejti el, hogy ezek a - szerintük - „mini bűnözők” azért mégiscsak (nehéz sorsú, traumatizált, stb.) fiatalkorúak, akiknél a nevelési-javítási szándék még hozhat eredményeket egy egészségesebb felnőttkor érdekében.

Tehát ezek az intézmények valahol a büntetés-végrehajtás és a szociális munka világa között helyezkednek el.

Persze, a rendőri/bv-s felügyelet alá rendeléssel kapcsolatban is nagyon sok fél- vagy egyenesen hamis információ hangzik el. Aki veszi a fáradságot, és elolvassa a vonatkozó rendeletet, annak nem kellene rögtön azt vizionálni, hogy itt majd a gyermekvédelmi szakemberek helyét marcona rendőrök és börtönőrök veszik át, akik még brutálisabb, még autoriterebb módon kezdik el vegzálni a „szegény árva gyerekeket”. A rendelet ugyanis „irányításról és fenntartásról” beszél, szép magyar szóval a „menedzsmentről”, amit ezután a büntetés-végrehajtás országos parancsnoksága lát el ideiglenesen.

Ugyanakkor a vezetői szint alatt, a gyerekekkel továbbra is elsősorban a gyermekvédelmi szakemberek foglalkoznának – mellékesen a bv-ben is dolgoznak képzett nevelőtisztek, börtönlelkészek, stb.

Más kérdés, hogy mivel itt valóban két többé-kevésbé önálló területről, a büntetés-végrehajtásról és a gyermekvédelemről van szó, a szakmai párbeszéd megnyitására teljes mértékben szükség van – minél előbb, annál jobb.

Aki pedig eljut a szôban forgô rendelet 3. paragrafusáig, ilyen mondatokat olvashat – tényleg nehéz belátni, hogy ez miért ne szolgálná a javítóintézet lakóinak érdekét a feltárt visszaélések után:

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít. A rendőrség rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról. A rendőri jelenlét keretében biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az őket ért jogsértésekről.

Kétségtelen, hogy bizonyos értelemben válságmenedzsment zajlik most a kormányzat részéről – de ennek oka meggyőződésem szerint éppen az, hogy vasmarokkal próbálnak rendet tenni, és véget vetni a minden jóérzésű ember szemében felháborító visszaéléseknek. Az érintett szakmában dolgozók bevonásával (!) ez véleményem szerint egy valódi megújulást hozhat a javítóintézetekben.

A politikában pedig lassan elválik az ocsú a búzától: kiderül, hogy ki az, aki valóban az áldozatok érdekeit nézi, és ki, aki csak politikai hasznot próbál húzni belőlük.

Az utóbbi egyébként maga is a visszaélés egy különösen nemtelen és képmutató formája, ami fölött azonban – mivel törvénybe nem ütközik – csak a választópolgárok mondhatnak ítéletet.