Szerző: MTI, Gondola

2026. március 2. 07:04

„A kampány első napját látványosan megnyertük. Mi gyűjtöttük össze elsőként a szükséges ajánlásokat, miénk volt az első nyilvántartásba vett jelölt, és a nap végén 196 ezer ajánlásnyi ívet adtunk le - 85 ezerrel többet, mint a Tisza Párt, amelynek vezetője hiába akart túl nagyot mondani, a Nemzeti Választási Iroda adatai lebuktatták” - írta Orbán Balázs.

A kampány kezdete óta a Fidesz politikusai folyamatosan járják az országot, és a választásokig 50 ember több mint 200 fórumot tart kiemelt számú érdeklődővel. A Tisza Párt láthatóan bajban van ezen a téren. Magyar Péter fórumain egyre kevesebben vesznek részt, a másodvonalbeli politikusok rendezvényein - ha egyáltalán tartanak ilyeneket - csak lézengenek az emberek. „Mindeközben folytatják a presszkukac-taktikát: menekülnek a sajtó elől, nehogy elmondják a valódi szándékaikat, mert akkor megbuknának” - fogalmazott a kormánypárti politikus. A Fidesz erőfölénye az ajánlások gyűjtésénél is megmutatkozik: az őszi gyűjtéssel együtt nemsokára elérjük a másfélmillió ajánlást, a Nemzeti Petíciót pedig közel hatszázezren írták alá. Utóbbit szombat óta már online is ki lehet tölteni. A szép eredmények annak tudhatók be, hogy a választók érzik, hogy „a háborúval szembeni kiállásban és az ukrán energiazsarolás ügyében csak a kormányoldalra lehet számítani, az ellenzék mindig Brüsszel és az ukránok oldalán áll” - írta Orbán Balázs.

Pedig a Századvég kutatása szerint a magyarok háromnegyede elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását. Közel kétharmaduk nem ért egyet azzal sem, hogy Brüsszel rá akarja kényszeríteni Magyarországra az orosz energia kitiltását. Érthető, hiszen a most kirobbant közeli-keleti konfliktus soha nem látott olajdrágulással fenyeget. Ilyen helyzetben őrültség az orosz olajról való leválás mellett kiállni és az ukránok zsarolását elfogadni - figyelmeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Nézőpont Intézet kutatása szerint a magyarok többsége az ukrán olajblokád kérdésében a kormány álláspontját támogatja, és alig húsz százalék szerint kellene Magyarországnak engednie. A Tisza Párt szavazói megosztottak a kérdésben, harmaduk az ukránok pártján áll. A háborúval szembeni társadalmi ellenállás napról napra fokozódik, hiszen lassan minden napra jut egy újabb ukrán fenyegetés vagy zsarolás. A héten Esztergomban találkozhattak azok, akik nemet mondanak a háborúra, jövő héten pedig Debrecenben megtartjuk a valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlést - közölte Orbán Balázs.

A kampány első hetében „szertefoszlott a Tisza csodafegyvernek hitt módszere is: a manipulált közvélemény-kutatások rendszere”. A Tisza tudatosan törekszik arra, hogy kialakítsa azt a képet, hogy nyerni fognak, miközben ők is pontosan tudják, hogy hátrányban vannak. Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtökön arról számolt be közösségi oldalán, hogy birtokába kerültek a Medián januári valódi mérései, amelyekből kiderült: a publikálás során meghamisították az eredményeket, a Tiszát jelentősen felül-, míg a Fideszt alulmérték. A Medián lelepleződésével a Tisza Párt elveszítette a legerősebb választási várakozásokat befolyásoló eszközét - vélekedett a kormánypárti politikus. Nem csoda, hogy a tiszás tábor egyre feszültebb és egyre agresszívebb. Szerdán hajnalban egy szimbolikus, erőszakos eset történt: egy férfi Fidesz-plakátokat vágott le Budapesten, amiért egy Fidesz-aktivista kérdőre vonta. A tiszás illető dühödten a kamera mögött álló fideszes aktivistára támadt, megütötte, és belerúgott már a földön fekvő emberbe. „A Tisza Párt gyűlöletre és harag gerjesztésére építi politikáját, ami egyenes út az erőszakhoz. Mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, és bízunk benne, hogy áprilisban nemcsak a Tisza Pártnak, hanem a politikai erőszaknak is utat mutathatunk” - írta Orbán Balázs.

„Ez nem az egyetlen támadás volt a héten. A digitális térben is precedens nélküli attak érte a nemzeti oldalt: a Meta indoklás nélkül megszüntette három vidéki hírportál Facebook-oldalának elérhetőségét. A techóriás döntése súlyosan sérti a sajtószabadságot, és akár a választási kampányba való beavatkozásként is értelmezhető” - fogalmazott a kormánypárti politikus. Az ügyben a Magyar Nemzeti Médiaszövetség tiltakozó nyilatkozatot adott ki. Az elmúlt időszakban több jobboldali oldal és profil is arról számolt be, hogy korlátozták az elérését a Facebookon. A Tisza Párt EP-képviselője, Dávid Dóra, aki egyben a Meta egykori jogtanácsosa is, nemrég arra szólította fel a Tisza Párt követőit, hogy jelentsék a Fideszhez tartozó tartalmakat és oldalakat - tette hozzá.

„Mindezek után hogyan állnak a pártok? A Nézőpont Intézet a legvalószínűbb listás eredmény kapcsán készített felmérést. Ebből az derül ki, hogy a Fidesz átlagosan 5-6 százalékponttal vezet a Tiszával szemben 2025 decembere óta. Az előttünk álló 42 napban ezt az előnyt növelni kell. Egyetlen dolgot lehet tenni: neki kell lendülni, és el kell végezni a munkát. El kell mondani mindenkinek, hogy Orbán Viktor és a Fidesz a garancia arra, hogy kimaradunk a háborúból, hogy ne kelljen a pénzünket Ukrajnába küldeni, és hogy Magyarország az erőforrásait ne egy háborúra, hanem a magyar családokra és vállalkozásokra fordítsa - fűzte hozzá. Ha ezt a munkát elvégezzük, a végén le fogjuk tolni a Tisza-Kijev-Brüsszel-tengelyt a pályáról. A Fidesz a biztos választás!” - áll Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében.