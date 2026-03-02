Labdarúgó NB I - Robbie Keane majdnem visszavonult...

Szerző: m4sport.hu/Gondola

2026. március 2. 06:07

Ha ezt a mérkőzést nem nyerjük meg, elbúcsúzom a futballtól - mondta Robie Keane a Fradi kínkeserves győzelme után a televíziónak nyilatkozva. Nem túlzott, a csaknem bekövetkező vereség az ő alkalmatlanságát is jelezte volna. A Kazincbarcika ellen 81-19 volt az FTC labdabirtoklási fölénye, a szögletrúgást 19:0-ra nyerte meg a Ferencváros. A meccset azonban csak 2:1-re, egy a 94. percben szerzett góllal. Ez a gól rendben volt, azonban az első gólt csak eléggé vegyes megítélésű tizenegyesből tudta rúgni a Fradi, azt is először védte a barcikai kapus. A győzelem ugyanakkor mégis Keane alkalmasságát mutatja, A győztes gólt ugyanis az a játékos szerezte, akit Keane az utolsó pillanatban az utolsó cserelehetőségként a pályára küldött. Keane tehát mindent megpróbált - és végül diadalmaskodott.

A Fradi játékából hiányzik a kreativitás. 95 percig nyomás alát tud helyezni egy ellenfelet, fél helyzetek sorát alakítja ki, ám a gólhoz a legtöbbször kreativitás is kell. Ez hiányzik a Fradi játékából. Nemcsak fél helyezeteket, hanem ordító helyzeteket is kialakítéottak, ám ekkor a kapus mellén akarták kresztülrúgni a labdát. A kapusból így sztárt csináltak - "hihetetlen védésekről" beszéltek a televízióban, holott egyetlen komoly védése sem a volt az ifjú hálóőrnek. A mellébe rúgott, illetve a feje fölé fejelt kísérleteket hárított. A Fradi most versenyben maradt a Győrrel a bajnoki címért zajló küzdelemben.

Fizz Liga, 24. forduló, eredmények:

péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

A Vasutas kiengedte a kezéből a megnyert mérkőzést.

szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–1

A Paks önmagának bemagyarázta, hogy rossz sorzataban van, és ezt el is hitte, A futballban nincs rossz sorozat: minden mérkőzéssel új lehetőség nyílik.

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1

A Vasgyár megköszönheti a pontot a ZTE elalvásának.

ETO FC–Újpest FC 2–1

Az Újpest legalább az ikszet elérhette volna, miután egy-nullra vezetett, de lagymataggá vált a játéka.

vasárnap

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2

Egy vitatható tizenegyest kapott ajándékba a Spartacus, mindamellett jobb volt, mint a Felcsút.

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1

Nincs kreativitás a Fradi csatárjátékában, ezért hiába van nyomasztó fölényben, ki is kaphat.

A Kazincbarcika valószínűleg kiesik, hogy jó játékosainak kiváló edzője van Kuttor Attila személyében. A másik kieső valószínűleg a Vasgyár és az MTK közül kerül ki, a Spartacus menekülni látszik.

A dobogón vélhetően a Vasutas lesz a harmadik, azaz a DVSC indulhat a nyemzetközi kuoamezőnyben. Miután Bogdán Ádám lett a klub sportigazgatója, nagy jövő nyílhat a csapat előtt a következő években.