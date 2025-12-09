Molnár Judit: Ideje elgondolkodni!

Szerző: Molnár Judit

2025. december 9. 15:05

A következő néhány hónapban felelősségünk teljes tudatában kell keményen harcolnunk. Kerüljük el viszont a sok-sok durvaságot, a hamis állításokat és a fenyegetőzést.

A következő néhány hónapban felelősségünk teljes tudatában kell keményen harcolnunk. Kerüljük el viszont a sok-sok durvaságot, a hamis állításokat és a fenyegetőzést. Abban, hogy inkább a józan eszünket használjuk és ne a közönségességet, ismét segítségünkre lehetnek bölcs emberek okos gondolatai. Szánjunk rájuk néhány percet most, a jelenben, hogy megnyerjük a jövőt! Indítsunk egy evidenciával: „a demokratikus rendszer azon a meggyőződésen alapul, hogy meg lehet mondani az embereknek az igazat.” (Idézet Carl Friedrich von Weizsäcker német atomfizikustól). Vagy ahogy Émile Zola, a nagy naturalista francia író fogalmazott: „az igazság úton van, és semmi sem tudja feltartóztatni”.

Ez alaptétel kellene, hogy legyen – a Tisza Párt mégis inkább eltitkolta volna a választási programját, mert azzal szerintük se lehet választást nyerni, „utána viszont bármit lehet”.

És itt rögtön jön a figyelmeztetés Jacques Bossuet francia katolikus teológustól: „a legrosszabb dolog, amit az igazság ellen elkövetünk, ha megismerjük, és mégsem veszünk róla tudomást”. Valószínűleg ez a legnagyobb hiba – reméljük, 2026 tavaszán az emberek észnél lesznek, amikor belépnek a szavazófülkékbe.

Milliók szenvednek Arnold Toynbee brit történész megfigyelése alapján: „azok számára, akik nem foglalkoznak politikával, az a legnagyobb büntetés, hogy olyan emberek irányítják őket, akik foglalkoznak vele.” És mennyien isszák meg a levét az ókori római Marcus Tullius Cicero államférfi, író és szónok meglátásának: „nincs visszataszítóbb dolog annál, mint amikor egy tökfejnek szerencséje van”. Ám – mint látjuk – ez még ma is 100 %-osan aktuális!

Továbbá: mily gyakran vagyunk kénytelenek észrevenni, amire az okos osztrák írónő, Marie von Ebner-Eschenbach figyelmeztet bennünket: „minél műveletlenebb valaki, annál gyorsabban képes bármire is ürügyet találni”. Úgy tűnik, ez a megállapítás is örök érvényű, amit megint csak az említett ellenzéki párt és politikai szélkakas (szélhámos?) gyors felemelkedése – és remélhetőleg még gyorsabb bukása – igazol.

Persze azzal is számolni kell, amit egy ismeretlen szerző jelentett ki, de generációk bizonyítják, hogy a tétel igaz: „a nagy csalódások a hamis remények következményei.” Na, ez várna ránk 2026-ban, ha az említett politikai formáció (és figura) valahogy mégis győzelmet aratna.

Ahhoz, hogy ezt a katasztrófát biztosan elkerüljük, most kell még nagyon sok munkát beletenni, ahogy a régi római bölcs, Lucius Annaeus Seneca is tudta ezt: „ha a jelent uralni tudod, kevéssé fogsz függeni a jövőtől.”

Sajnos nagyon nehéz és szintén csak keveseknek sikerül, amit a következő csodás mondat tartalmaz: „a legnagyobbat azok az emberek cselekszik, akik másoknak reményt nyújtanak.” (Jean Jaurés francia filozófus és politikus). Tudni kell persze azt, amit ismét egy ismeretlen szerző állapított meg, és ami egy nagyon lényeges igazságot tartalmaz: „csak azt tudjuk másokkal elhitetni, amiben magunk is hiszünk.” Ez nagyon fontos motiváló erő lehet a soron következő választási küzdelemben, amihez elsősorban a békére lenne szükség.

Apropó, Anvar Szadat volt egyiptomi elnök pl. így vélekedett a békéről: „a béke sokkal értékesebb, mint egy darabka föld.” Mi, civilek meg vélhetően mindannyian úgy gondoljuk, hogy a legszebb dolog az lenne a világon, ha a fegyverbiznisz nyertesei is ezt gondolnák. Sokunk egyik kedvence, Albert Einstein német fizikus, aki egyéb szellemes mondásáról is elhíresült, így látta a dolgokat: „a megoldás akkor tökéletes, ha harmóniát sugároz.” Nos ez az az állapot, ami a legritkábban válik valósággá, viszont állandóan törekedni kell rá választások idején és békeidőben is.