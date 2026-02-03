Ilyet még a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága sem csinált

Szerző: Molnár Pál

2026. február 3. 18:36

Az átnevelés itt nem táborparancsnokok megfélemlítő ordítozásával történik, hanem tudományosan kidolgozott manipulációkkal, finom befolyásolással, apró – de néhol durva – hazudozással.

Az Európai Bizottság olyan szervezetekkel mószerolja Magyarországot, amelyeket ő maga fizet - írta Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán.

Azaz – tehetjük hozzá –

agymosásra önti az európai adófizetők pénzét a Központi… pardon: Európai Bizottság.

Az Európai Unió helyébe visszatért a Szovjetunió – mondhatnánk, noha a számos különbség fennáll.

A Szovjetunió működtető elve a nyílt diktatúra volt, ott az agymosásra szánt pénzeket nem kellett rejtetten áramoltatni, a tagállamok költségvetésébe ab ovo be volt építve az átnevelésre szánt summa.

Az agit. prop. nyílt állami intézményként diktált.

Az Európai Unióban más a helyzet, itt a működtető elv nem a nyílt diktatúra, hanem a korrupció.

Itt bizonyos szervezetek – amelyeket civil szervezeteknek hazudnak – "bedolgoznak" az Európai Bizottság Magyarországról szóló jogállamisági jelentésébe.

"És hogy honnan kapják a pénzt? Az Európai Bizottságtól" – leplezte le a machinációt Dömötör Csaba.

Azaz a brüsszeli garnitúra átnevelő tábornak szánja a 27 tagállam területét.

Az átnevelés itt nem táborparancsnokok megfélemlítő ordítozásával történik, hanem tudományosan kidolgozott manipulációkkal, finom befolyásolással, apró – de néhol durva – hazudozással.

Hatalmas pénzt költ adófizetőinek megkérdezése nélkül propagandaközpontokra Brüsszel.

Dömötör Csaba közölte az egyes szervezetek támogatásának összegét is, e szerint a Mérték Médiaelemző Műhely 147 964 050, a Magyar Helsinki Bizottság 519 763 615, az Amnesty International Magyarország 155 549 695, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 41 734 825, a K-Monitor 45 528 900, a Transparency International Magyarország 193 420 815, a Political Capital 295 751 040, az Ökotárs Alapítvány pedig 1 478 755 200 forint támogatást kapott.

Diktatúra helyett agymosás.

A dolognak mégis van diktatúrajellege. Ezeket a pénzmozgásokat ugyanis nem írja meg a fősodor sajtó. Éber európai parlamenti képviselőnek kell lenni ahhoz, hogy az adatokra rátaláljon. És ha rátalált – itt jön a diktatúra – nem tud tenni ellene semmit. Fait accompli: kész tény a pénzek átutalása.

A képviselőt legföljebb öklösödő düh öntheti el.

(Az öklösödő düh kifejezés Utassy József Balassi-kardo s költő alkotása.)

Igen, a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága tankokat küldött ránk 1956 novemberében. Ilyet az Európai Unió brüsszeli garnitúrája nem csinált.

Még?

Ki tudja, mit hoz a jövő, hiszen a brüsszeli szélsőség az eredetileg gazdasági közösséget most katonai – támadó – szervezetté akarja átalakítani.

Katonai szervezetben csak parancsok vannak, hierarchia tombol.

Ursula von der Leyen már volt hadügyminiszter, regnálása alatt ment tönkre a német hadsereg. Borzalmas lenne, ha ez a dilettáns állítaná fegyverbe az Európai Uniót.

Ha nem is jobb, de a kisebbik rossz, hogy most hadi gépezet helyett propagandagépezetnek oszt ukázokat.

