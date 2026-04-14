Íme Magyar Péter leglényegesebb ígéretei, amelyek innentől számonkérhetőek
Szerző: Gondola
2026. április 14. 11:36
A Tisza Párt a választási győzelem után számos, egymással párhuzamosan jóléti és gazdasági ígéretet tett, amelyeket a választók később számon kérhetnek. A program lényege, hogy a meglévő intézkedések megtartása mellett új kedvezményeket és támogatásokat vezetnének be.
Íme Magyar Péter leglényegesebb ígéretei az Ellenpont szerint:
- A Tisza Párt programjában arról írt, hogy egyáltalán nem emel majd adót (az egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetett vagyonadón kívül).
- Az SZJA csökkentése: A mediánbér alatt keresők adóterheinek csökkentését ígérte Magyar Péter. Vagyis azt mondta, hogy nem igaz, hogy három kulcsos adót vezet be, ezzel szemben a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló számára 9 százalékra csökkenti adójóváírás formájában.
- Megígérte, hogy visszaállítja a KATA adózási formát.
- Áfacsökkentés: A gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentené, az egészséges élelmiszerekét és a tűzifáét 5 százalékra.
- Magyar Péter radikális általános ÁFA-csökkentést is ígért.
- Magyar Péter azt ígérte, hogy a védett benzinárat 480 forintra csökkenti.
- Megígérte, hogy válás esetén nem kell majd visszafizetni a CSOK-ot.
- Azt állította, hogy az egészségügyi költségvetést évi 500 milliárd forinttal növeli, összességében a GDP 7%-ára emeli a költést 2030-ig.
- A kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék.
- Nyugdíjemelést ígért: az infláció mellett a keresetek emelkedését is figyelembe venné.
- Megígérte, hogy megtartja a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Sőt, emellett évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya támogatást is adna.
- A minimális nyugdíjat 120 ezer forintra emeli
- Családtámogatások duplázása: A családi pótlék, a gyes, a gyet és az anyasági támogatás összegének megkétszerezése (évi 372 milliárd forintos többletköltség).
- Minden rászoruló család 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap már idén. Minden újszülött után 50 ezer forintos támogatást ad.
- „100% Család” program: Külön támogatást kapnak az egyszülős, az egygyerekes és az alacsony jövedelmű családok.
- A szociális szektorban dolgozók azonnal 25 százalékos béremelést kapnának.
- Rezsicsökkentés: A lakossági rezsicsökkentést megtartja, és bevezeti a vállalati rezsicsökkentést.
- Évente legalább 100 ezer otthon komplex energetikai korszerűsítését ígérte, mintegy évi 1000 milliárd forintos keretösszeggel.
- A munkaerőpiacon általános vendégmunkásstop bevezetését ígérte. Tehát 2026. június 1-jétől jogszabályi úton betiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges alkalmazását.
- Brunszvik Teréz gyermekvédelmi program bevezetését ígérte, benne azzal, hogy kártérítést fizet az áldozatoknak, a működési forrásokat 20 százalékkal emeli, bér- és létszámemelést vezet be.
- Megemeli az otthonápolási díjat 50 százalékkal.
Természetesen ezek mind pozitív intézkedések, őszintén örülni fogunk, ha teljesülnek. De azt is meg fogjuk írni, ha nem.