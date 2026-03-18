Itt a bejelentés: JD Vance amerikai alelnök hamarosan Magyarországra érkezhet

Szerző: Gondola

2026. március 18. 18:34

JD Vance amerikai alelnök a közeljövőben Magyarországra látogathat, hogy támogatását fejezze ki Orbán Viktor mellett a közelgő, szorosnak ígérkező választások előtt.

JD Vance amerikai alelnök a közeljövőben Magyarországra látogathat, hogy támogatását fejezze ki Orbán Viktor mellett a közelgő, szorosnak ígérkező választások előtt – értesült a Reuters . A látogatás időpontja még nem végleges, és az iráni háborús helyzet miatt akár el is halaszthatják.

A tervezett út előzménye, hogy februárban Marco Rubio is Budapestre látogatott, és nyilvánosan támogatta Orbánt, aki 2010 óta a legnehezebb újraválasztási küzdelmével néz szembe. A baloldali közvélemény-kutatások szerint pártja, a Fidesz jelenleg lemaradásban van a Tisza Párt-tal szemben, amelyet Magyar Péter vezet, bár sok a bizonytalan szavazó, és a jobboldali közvélemény-kutatók ellentétes előjelű méréseket tettek közzé.

Orbán Viktor az egyik legközelebbi európai szövetségese Donald Trumpnak, aki korábban nyilvánosan is támogatta őt, és példaként tekintenek rá az amerikai konzervatív körökben, különösen bevándorláspolitikája és keresztény-konzervatív irányvonala miatt. Trump más nemzetközi konzervatív vezetőket is támogatott, például Argentínában és Japánban.

A cikk szerint Vance egyre befolyásosabb szereplő az amerikai külpolitikában, és sokan őt tartják Trump lehetséges utódjának 2028-ban. Rubio korábbi nyilatkozata alapján az Egyesült Államok akár pénzügyi támogatást is nyújthat Magyarországnak, ha Orbán újra hatalomra kerül.

A választásnak jelentős tétje van, mivel Magyarország gazdasági nehézségekkel küzd – visszafogott növekedéssel és a 2022-es orosz–ukrán háború utáni inflációs hatásokkal. Az eredmény nemcsak hazai, hanem európai szinten is fontos lehet, különösen a konzervatív és jobboldali politikai erők erősödése szempontjából.