Mol: zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 26. 11:58

Stabil és zavartalan a magyarországi repülőgépüzemanyag-ellátás, így a hazai repülőterek működése biztosított, fennakadásokra pedig jelenleg nem kell számítani közölte a Mol.

A társaság hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált a sajtóban megjelent, a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A Mol hangsúlyozta: folyamatosan biztosítja a repülőterek és partnerei számára szükséges repülőgépüzemanyag-mennyiséget, az ellátási láncok működése stabil és biztonságos.

A vállalat szerint az ellátásban jelenleg nincs fennakadás, és a piaci szereplőknek sem kell ellátási zavarokra készülniük. Közlésük szerint a finomítói és logisztikai rendszerek megfelelő kapacitással működnek, így a Mol képes kezelni az esetleges piaci kihívásokat és a nemzetközi ellátási nehézségeket is.

A társaság kiemelte: az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, amely kiszámítható alapot biztosít a régió energiaellátása számára.

A közlemény szerint a Mol folyamatos kapcsolatban áll partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a repülőgépüzemanyag-ellátás, valamint a repülőterek működése továbbra is megbízhatóan és zavartalanul biztosított legyen.