Autókkal hajtottak fel a csíksomlyói Hármashalom-oltárra, büntetőeljárás indult

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 26. 12:36

Büntetőeljárást indított a csíkszeredai rendőrség három ember ellen, miután autóikkal felhajtottak a csíksomlyói Hármashalom-oltárra, amely a pünkösdi búcsú egyik legfontosabb szent helyszíne.

A Hargita megyei rendőrség keddi tájékoztatása szerint az eset pünkösdvasárnap délután történt, amikor három személy gépkocsival hajtott fel a csíksomlyói hegynyeregben található szabadtéri Hármashalom-oltárra. Az incidensről készült felvételek alapján a hatóságok hivatalból indítottak eljárást vallási helyek és tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt.

A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban megjelent, a helyi sajtó által is közölt fotókon három terepjáró látható a szabadtéri oltáron, miközben utasaik – felnőttek és gyerekek – az oltár lépcsőjén tartózkodnak.

A rendőrség közlése szerint a felvételek alapján sikerült beazonosítani a három elkövetőt, akik Hargita megyei lakosok, 38, 39 és 47 évesek. A nyomozás ügyészi felügyelet mellett folytatódik.

Az incidenst a csíkszeredai polgármesteri hivatal is jelezte közösségi oldalán, és köszönetet mondott azoknak, akik a felvételek elkészítésével hozzájárultak a vizsgálat megindításához.

A Székelyhon.ro beszámolója szerint az egyik érintett a Civil Csíkszereda Facebook-csoportban nyilvánosan bocsánatot kért az eset miatt. Mint írta, tettüket nem rossz szándék vagy gúny vezérelte, hanem meggondolatlanság. Társai nevében is elnézést kért a csíksomlyóiaktól, a zarándokoktól és mindazoktól, akik számára fontos a szabadtéri oltár.

A csíksomlyói Hármashalom-oltár a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne, ahol minden évben több százezer zarándok gyűlik össze a Kárpát-medencéből és a világ számos pontjáról. A kegyhely kiemelt vallási jelentőségét mutatja, hogy 2019-ben Ferenc pápa is itt celebrált szentmisét több százezer hívő előtt romániai apostoli látogatásának részeként.