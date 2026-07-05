Juhász Hajnalka: Kis Kuba leszünk Európában

Szerző: kdnp.hu

2026. július 5. 10:06

A harmadik világba süllyeszti Magyarországot a Tisza-kormány. Még Afrikában sincsenek olyan bornírt korlátozások, amilyeneket a Tisza-kormány bevezet - derül ki Juhász Hajnalka elemzéséből.

A jogállamiságnak vége, a diktatúra elkezdődött hazánkban – állapította meg közösségi oldalán Juhász Hajnalka. Rámutatott: sehol az EU-ban nincs alkotmányos vagy törvényi cikluskorlát a kormányfőre;

Kubában van ilyen szabály a miniszterelnökre, Botswanában pedig az elnökre,

aki egyben a kormányfő is; de még a nyugati demokráciákon kívül sem szokás alkotmánymódosítással, személyre szabottan megszüntetni egy elnök mandátumát, egyetlen példa erre a paraguayi kongresszus; képviselői cikluskorlátot pedig Costa Ricában és a Fülöp-szigeteken vezettek be.

A benyújtott alkotmánymódosítással leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt.

Sehol a világon, még a nyugati demokráciákon kívül sem szokás

egyszerűen alkotmánymódosítással, személyre szabottan megszüntetni egy elnök mandátumát,

egyetlen példa erre a paraguayi kongresszus, amely 2012-ben egy gyorsított eljárásban távolította el az elnököt – írta a KDNP frakcióvezető-helyettese.

Hozzáfűzte, lefejezik az Alkotmánybíróságot, valamint korlátozzák a demokratikus választást és a választók döntési lehetőségét is egyben: a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. Tehát

a Tisza a magyar választópolgárok józan ítélőképességében sem bízik,

hogy ők dönthessék el ki juthat be a magyar Parlamentbe és ki nem? – vetette fel Juhász Hajnalka.

Közölte: sehol az EU-ban nemzeti szinten nincs alkotmányos vagy törvényi korlát, hiszen ezzel korlátoznák a választók szabad döntését. Az Európai Parlamentben sincs semmilyen cikluskorlát a képviselőkre, és az EP saját elemzései is egyértelműen fogalmaznak:

a parlamenti mandátumok korlátlanok, mert ez tükrözi az európai alkotmányos hagyományokat és a szabad mandátum elvét.

Ahol mégis bevezettek képviselői cikluskorlátokat, az jellemzően a nyugati világon kívül történt, például Costa Ricában vagy a Fülöp-szigeteken. Ezekben az országokban azonban a rendszer demokratikus minősége erősen vitatott, és a megoldásokat nem szokták mintaként állítani az európai parlamentarizmus előtt – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.

Kiemelte: sehol az EU-ban nincs alkotmányos vagy törvényi cikluskorlát a kormányfőre. A világ más tájain akadnak példák a korlátozásra, Kubában például van ilyen szabály a miniszterelnökre, Botswanában pedig az elnökre, aki egyben a kormányfő is. Azaz irány Paraguay, Costa-Rica, Fülöp-szigetek, Botswana és Kuba – jegyezte meg Juhász Hajnalka. Véleménye szerint,

ha a Tisza kitart a parlamenti képviselők cikluskorlátozása mellett, az azt jelenti, hogy

félnek a 2030-as választástól, a mostani ellenzéktől, vagyis a Tisza-kormány gyáva.

Kedves Tisza-szavazók, tényleg erre szavaztatok, hogy kis Kuba legyünk Európában? – tette fel a kérdést.

Címkép: kdnp.hu