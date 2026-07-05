Orbán Viktor: az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány

Szerző: MTI

2026. július 5. 06:06

A volt miniszterelnök, Orbán Viktor eszközök hiján, nyiltakozattal próbálja fékezni a Tisza-kormány ámokfutását. A kétharmados fölény ellen mást nem tud tenni.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány.

Az ellenzéki politikus szombaton a Facebook-oldalán azt írta:

"Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel."

"Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk!" - tette hozzá.

Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában

alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását.

Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva "közpénzhorgásznak" nevezte Áder Jánost, és azt mondta, az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból "évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben

hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját,

sofőr és komornyik jár neki".

Címkép: MTI/Kaiser Ákos