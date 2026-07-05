Orbán Viktor: az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány.
Az ellenzéki politikus szombaton a Facebook-oldalán azt írta:
"Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel."
"Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk!" - tette hozzá.
Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában
alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását.
Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva "közpénzhorgásznak" nevezte Áder Jánost, és azt mondta, az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból "évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben
hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját,
sofőr és komornyik jár neki".
Címkép: MTI/Kaiser Ákos