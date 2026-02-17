Latorcai Csaba: A Tisza Párt 400 milliárd forintot vonna el az egyházi fenntartású intézményektől

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

Heves vármegyébe érkezett a KDNP országjárása: a párt vezetői a békepolitikáról, az egyházi intézmények védelméről és a helyi kérdésekről egyeztettek.

Heves vármegye volt a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) legutóbbi országjárási állomása. Az egri Vármegyeházán tartott egyeztetések után tartott sajtótájékoztatón, Simicskó István országgyűlési frakcióvezető hangsúlyozta: az országjárás legfőbb célja, hogy személyesen találkozzanak a helyi közösségekkel, KDNP-s tagokkal, polgármesterekkel és önkormányzati vezetőkkel.

Mint mondta, a korábbi állomások tapasztalatai is azt mutatják, hogy ezek a beszélgetések egyszerre segítik a parlamenti és a kormányzati munkát. A frakcióvezető kiemelte: mindenhol visszatérő téma a háború és béke kérdése. Tapasztalata szerint az emberek egyértelműen a béke mellett állnak, és támogatják a kormány erre irányuló politikáját.

„A háború mindent elvisz – a magyar emberek pénzét is”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a fegyverkezés, Ukrajna uniós csatlakozása és az újjáépítés rendkívüli forrásokat igényelne.

Szerinte nem elfogadható, hogy Brüsszel hitelekkel adósítsa el az európai polgárokat, a magyar és uniós forrásokat inkább a családok megerősítésére kell fordítani.

Simicskó István beszámolt arról is, hogy a helyi polgármesterek köszönetet mondtak az egyházak támogatásáért.

Felidézte:

az elmúlt 16 évben mintegy 3800 templom újult meg, és 200 új templom épült Magyarországon. Ezt a keresztény civilizáció és a kulturális örökség megőrzéseként értékelte.

Latorcai Csaba felszólalásában a „mindennapok embereinek” problémáit állította a középpontba. Ismertette a KDNP által indított „Védjük meg mindennapjainkat!” című petíciót, amelynek célja a közszolgáltatások és különösen az egyházi intézmények megvédése.

Állítása szerint a Tisza Párt gazdaságpolitikai programja 1300 milliárd forintos megszorítást tartalmaz, amelyből 400 milliárd forintot az egyházi fenntartású intézményektől vonnának el.

Ez különösen súlyosan érintené Heves vármegyét, ahol számos egyházi óvoda, iskola és szociális intézmény működik, valamint itt található az egyik legnagyobb egyházi felsőoktatási intézmény, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is

- emelte ki Latorcai Csaba.

A politikus szerint a petícióval azt kívánják elérni, hogy ne kerüljenek veszélybe ezek az intézmények, ne kelljen a gyerekeknek órákat utazniuk az iskoláig, és az idős, beteg emberek ellátása is helyben maradjon.

A találkozón szó esett gazdaságfejlesztési kérdésekről is, így az iparterületek bővítésének lehetőségeiről, valamint környezetvédelmi problémákról. Felvetődött, hogy a már nem használt légkábelek évekig csúfítják a települések képét. Latorcai Csaba szerint elvárható, hogy a közszolgáltatók eltávolítsák ezeket, és megszüntessék a vizuális környezetszennyezést.

Az eseményen érintették a közelgő választási kampányt is. A KDNP vezetői arról egyeztettek, miként tudják segíteni a Heves vármegyében induló Fidesz–KDNP-s jelöltek munkáját, és közös célként fogalmazták meg a pártszövetség győzelmét a térségben.