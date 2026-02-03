A KDNP aláírásgyűjtést indít az egyházi intézmények védelmében

Szerző: Gondola

2026. február 3. 14:56

Aláírásgyűjtést indít a Kereszténydemokrata Néppárt az egyházi közfeladatot ellátó intézmények védelmében – jelentette be Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke keddi sajtótájékoztatóján Újszászon, az Árpád-házi Szent Margitról elnevezett görögkatolikus szeretetotthonban.

Latorcai Csaba szerint az elmúlt napok nyilatkozatai egyértelművé tették, hogy a Tisza Párt gazdaságpolitikai programja mintegy 40 százalékkal csökkentené az egyházi intézmények állami finanszírozását, ami évente több mint 300 milliárd forint elvonását jelentené.

Álláspontja szerint ez súlyosan érintené az egyházi bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, szakképző intézményekbe járó gyermekeket és fiatalokat, valamint az egyházi fenntartású szociális és egészségügyi intézményekben ellátott időseket, betegeket és fogyatékkal élőket.

Az ügyvezető alelnök hangsúlyozta: Magyarországon több mint 500 olyan település van, ahol kizárólag egyházi fenntartású intézmények biztosítanak alapvető közszolgáltatásokat. Ezeken a helyeken szerinte nem az egyházi jelenlét kérdése a tét, hanem az, hogy elérhető marad-e a bölcsőde, az óvoda, az iskola vagy az idősek és rászorulók ellátása, ami több mint kétmillió ember mindennapjait érinti.

Latorcai Csaba úgy fogalmazott:

a KDNP elfogadhatatlannak tartja, hogy az egyházi intézményeket és az azokat igénybe vevőket „megsarcolják”, és párhuzamot vont a 2010 előtti baloldali kormányok egyházpolitikájával. Kijelentette: a párt álláspontja szerint nem lehet másodrendű állampolgárként kezelni az egyházi intézményekbe járó gyermekeket, fiatalokat, időseket és betegeket.

A KDNP ezért országos aláírásgyűjtést hirdetett, amelyhez bárki csatlakozhat papíralapon vagy elektronikusan a párt honlapján. A sajtótájékoztatón a kezdeményezés első aláírásait is megtették, és a párt vezetése további csatlakozókat vár a kampány során.

A petíciót Ön is aláírhatja ide kattintva.

A teljes sajtótájékoztató itt megtekinthető: