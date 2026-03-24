Kicsoda Panyi Szabolcs, a külföldi titkosszolgálatokat segítő "újságíró"?

Szerző: Gondola

2026. március 24. 06:35

Panyi Szabolcs újságíró (?) aktívan segített legalább egy külföldi titkosszolgálatot a magyar külügyminiszter lehallgatásában. Ez minden bizonnyal kimeríti a hazaárulás erkölcsi és jogi fogalmát is. De kicsoda ő pontosan?

A tegnap kirobbant titkosszolgálati botrány központi alakja Panyi Szabolcs, akinek eddigi pályáját és "áldásos" tevékenységét a Mandiner ismertette

Emlékeztetőül: a "kis magyar kémtörténet" középpontjában egy névtelen forrástól ("Negyedik Hatalmi Ág") érkezett e-mail és egy hangfelvétel áll, amelyek szerint külföldi titkosszolgálatok hozzáférhettek Szijjártó Péter telefonos kommunikációjához, és ebben Panyi is komoly szerepet játszott. Az újságíró kapcsolatban állhatott legalább egy európai uniós ország szolgálataival, és átadhatta a külügyminiszter elérhetőségét, lehetővé téve a megfigyelést. A történet szálai a tiszás Orbán Anita felé vezetnek, akivel Panyi nemcsak személyes kapcsolatban állhat, hanem szakmai együttműködésben is.

Orbán Viktor miniszterelnök súlyos nemzetbiztonsági kérdésként értékelte a történteket, és vizsgálatot rendelt el. A kormánypárti politikusok közül reagált Kocsis Máté frakcióvezető is, aki hazaárulással vádolta meg az újságírót, azt állítva, hogy tevékenysége a magyar kormány gyengítését és az ellenzék hatalomra segítését szolgálhatja. Ez gyakorlatilag minden országban súlyos büntetőjogi tételnek számít.

A Mandiner cikke részletes portrét rajzol Panyi Szabolcsról. Bemutatja szakmai életútját: az ELTE magyar szakán végzett, majd az Indexnél dolgozott, később a Direkt36 oknyomozó újságírója lett, és részt vett nemzetközi képzéseken, például a CIA háttérintézményeinek számító amerikai ösztöndíjprogramokban. Panyi innentől valószínűleg nemzetközi politikai befolyásolási hálózatok részévé vált, akit a kellő időben aktivizáltak is.

Panyi egész munkásságát végigkíséri ez a fajta befolyásolási tevékenység. Több korábbi cikkében kormányzati változásokat és terhelő ügyeket jósolt előre, ameyek végül nem következtek be. Az újságíró hitelessége már ekkor komoly csorbát szenvedett. Emellett egy konkrét ügyet is megemlít a cikk, amelyben egy állítólagos kínai beruházásról szóló információkat próbált meg kikérni, de a bíróság elutasította a keresetet, mivel nem volt bizonyítható az ügy alapja.

Panyi nem független újságíró, hanem politikai aktivista, aki külföldi finanszírozású szervezetekhez kötődik. Ennek alátámasztására a Mandiner szerzője különböző nemzetközi szervezeteket, alapítványokat és támogatási forrásokat sorol fel, amelyek kapcsolatban állhatnak azokkal a médiumokkal, ahol Panyi dolgozott vagy dolgozik. A külföldi fizetési lista alapvetően megkérdőjelezi az újságíró függetlenségét, és azt sugallja, hogy tevékenysége politikai célokat szolgál.

Panyi Szabolcs tehát egy nemzetközi befolyási háló része lehet, akinek tevékenysége messze túlmutat a klasszikus újságíráson, ami politikai és nemzetbiztonsági problémákat is felvet. A következő napokban valószínűleg egyre több részlet ki fog derülni róla és mások hasonló "munkásságáról".

Április 12-én pedig a magyar emberek is elmondhatják a véleményüket.