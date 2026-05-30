Vasárnap hevesebb zivatarok lehetnek

Szerző: MTI

2026. május 30. 19:05

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki vasárnap a Dunántúl nyugati, délnyugati részén - derül ki a HungaroMet Zrt. szombat délutáni veszélyjelzéséből.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint szombaton a kora esti órákban főként a Dunántúlon, kisebb valószínűséggel a keleti országrészben is előfordulhatnak kis számban zivatarok, amelyek északnyugatról délkelet felé mozognak.

A zivatarokat erős vagy

viharos, óránkénti 55-70 kilométeres széllökések, kisebb szemű jég és intenzív csapadék

kísérheti. Éjszaka fokozatosan gyengül, megszűnik a zivatartevékenység és leginkább a keleti, északkeleti tájakra korlátozódik.

Vasárnap főként a déli, kora délutáni óráktól újabb hullámban lehet nyugat, északnyugat felől több helyen zivatarok képződésére számítani, amelyek leginkább a Dunántúlt érinthetik majd. A cellákhoz

viharos, óránkénti 55-75 kilométeres szél, 2 centiméternél is nagyobb szemű jég,

és intenzív, akár 15-20 milliméter csapadék társulhat.

Elsősorban a Dunántúl nyugati, délnyugati felében heves zivatar kialakulására is van esély, óránkénti 80-85 kilométeresnél is erősebb széllel, 2 centiméternél nagyobb jéggel és felhőszakadással. Kis valószínűséggel az északkeleti tájakon is előfordulhat zivatartevékenység vasárnap napközben.

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. vasárnapra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas és Zala vármegyék területére, ahol a

villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső

is. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki a Dunántúl többi részére, valamint Bács-kiskun vármegye területére, a nyolc vármegyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.