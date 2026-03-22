Kijev hatalomba akarja tuszkolni a Tisza-garnitúrát

Szerző: MTI

2026. március 22. 09:03

Idegen hatalmi központ akar kormányra juttatni idegen érdeket kiszolgáló garnitúrát. Hatalmas pénzt fordít a magyar állampolgárok agymosására, ezen belül a kormány elleni gyűlöletkeltésre. A tét óriási.

Az ukránok hatalomba akarják segíteni a Tiszát, ezért vannak itt nagy erővel, ezért zárták el a kőolajvezetéket, ezért fenyegetik a miniszterelnököt - sorolta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, hozzátéve, cserébe pedig

a Tisza majd mindent megszavaz, ami Ukrajnának fontos.

Kocsis Máté szerint az április 12-i választás nagy tétje tehát az, hogy ukránbarát kormány lesz Magyarországon, vagy maradunk a magyar nemzeti szuverenitás útján.

A kormánypárti politikus annak apropóján, hogy a szombati CPAC Hungary 2026 konferencián az álhírekről beszélt, kijelentette, Magyar Péter maga is "egy óriási nagy álhírgyáros, tehát

az a mennyiségű hazugság, amit ő az elmúlt két évben bemutatott, az utánozhatatlan",

amivel az a fő baj, hogy mindezt egy ukránbarát politikának a kiteljesítésére használja fel - mondta Kocsis Máté.

Tipikus álhírnek és egyben választási csalásnak nevezte, amivel kapcsolatban Gulyás Gergely feljelentést is tett, hogy "azt terjesztették a tiszások", hogy aki nem tudja eldönteni, hogy a Fideszre szavazzon vagy a Mi Hazánkra, az ikszelje be mindkettőt.

"A baloldali propagandagépezet és az ukránok által is működtetett közösségi médiagépezet" részeiként lehet ezeket detektálni, és ezek ellen fel kell lépni, mert önmagukban nem tűnnek nagy dolgoknak, "de

olyan mennyiségben vannak jelen a magyar nyilvánosság terében, hogy muszáj ellene harcolni"

- fogalmazott a fideszes politikus.

Szerinte Magyar Pétert "egy dolog érdekli, a gyűlöletkeltés és annak a folyamatos mindennapi fenntartása",

A politikában mindig is a durva hangnemet, amit a magyarok érzékeltek, "azt neki sikerült kifejezetten toxikussá, gyűlöletkeltővé, hergelővé tenni". Ő maga a kommunikációt gyűlöletkeltésnek hívja, az a lényeg, hogy a kormány ellen alaptalan hírekkel lehessen hergelni az embereket - tette hozzá.

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, kevésbé fontos a számháború, hogy hányan vettek részt a békemeneten vagy a nemzeti meneten, az fog számítani, hogy hányan mennek el április 12-én szavazni. Minden más csak arra alkalmas, hogy folytatódjon a parttalan vita, de a Tisza a választást azért fogja elveszíteni, mint elődei, mert

"külföldi összejátszással, külföldről kapott segítséggel akarják megszerezni a magyar hatalmat",

és erre a magyar emberek nem jól rezonálnak.

A közvélemény-kutatási adatokkal kapcsolatban azt fogalmazta meg, hogy minden álhír, így az orosz befolyásról szóló vagy az, hogy húsz százalékkal vezetnek, és ezek csak blöffök, kampányeszközök, amivel tartani akarják a reményt a baloldali választókban, hogy sikerülhet. Az ilyen eredményeket közlő közvélemény-kutatók "nem komolyan vehető intézetek, nem komolyan vehető emberek", aminek az lesz a böjtje a választások után, hogy "egy hitelét vesztett intézetnek már senki nem fog komolyan vehető munkát adni".

Azt a kérdést tette fel, hogy ha valóban ennyivel vezetne a Tisza, "akkor miért akarják fenyegetésekkel, feljelentésekkel visszalépésre kényszeríteni az egy-két százalékos jelölteket?".

A Fidesznek azonban nem is ezzel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy "mindenkihez eljussunk és mozgósítsuk őket, hiszen

a tét óriási, háború vagy béke kérdésében kell dönteni,

meg arról, hogy ukránbarát kormányunk lesz-e, vagy sem" hangsúlyozta Kocsis Máté.