Ki fogja kiinni a kakaót a bögréből? Nagy Attila Tibor és Kiszelly Zoltán évértékelése
Szerző: Gondola
2025. december 30. 08:04
Kiszelly Zoltán és Nagy Attila Tibor páros interjúja a pártverseny állásáról, választási stratégiákról, gazdaság- és külpolitikáról. Mandiner-szemle.
A Mandinernek adott vitainterjúban Nagy Attila Tibor és Kiszelly Zoltán – elismert bal- és jobboldali politológusok – a 2025-ös politikai év fő tanulságait értékelik, különös tekintettel a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt erőviszonyaira, Orbán Viktor és Magyar Péter politikai teljesítményére. Összefoglaló.
1. A Tisza Párt helyzete
- A vitapartnerek egyetértenek abban, hogy a Tisza felemelkedése nem átmeneti jelenség: Magyar Péter stabil szavazóbázist épített.
- Ugyanakkor mindketten úgy látják, hogy a párt növekedése plafonhoz ért, és kommunikációs kifulladás jelei mutatkoznak.
- A Tisza fő üzenetei (korrupció, állami szolgáltatások, Orbán Viktor leváltása) közül mára főként a miniszterelnök személyes támadása maradt domináns elem.
- A párt körül kommunikációs vákuum alakult ki, amelyet adatszivárgási ügyek és belső feszültségek töltöttek ki.
2. Gazdaságpolitika és a „kakaós bögre”
- A Tisza párt köreiből kiszivárgott gazdasági–adócsomag kulcstéma lett.
- Kiszelly szerint ez a csomag a 2010 előtti „középosztályt sarcoló” politikát idézi, és megerősítheti a Fideszt, mert egzisztenciális félelmeket kelt.
-
Nagy szerint az erőviszonyokat az dönti el, hogy a választók mennyire hiszik el: valóban ez a Tisza programja. (Ehhez egyébként kétség sem fér, hiszen a hozzájuk köthető gazdasági szakemberek is nyilatkoztak róla, védelmükbe vették – a szerk.)
3. Fidesz-KDNP középre húzó stratégiája
- A Fidesz-KDNP tanult a Tisza elleni küzdelemből: már nem Magyar Pétert támadja személyében, hanem a politikáját és annak következményeit hangsúlyozza.
- A gazdaság gyenge teljesítménye Nagy Attila Tibor szerint nem sikertörténet, de külpolitikailag a kormány sikerként kommunikálhatja a washingtoni és moszkvai kapcsolatokat. (A baloldali elemző megint nem látja a fától az erdőt: az utóbbi keretei határozzák meg a gazdaságot is – a szerk.)
- A Fidesz-KDNP tudatosan kezdett középre húzni, a bizonytalan szavazók felé, mert nagy valószínűséggel ők fogják eldönteni a választást. A Tisza ezt még nem tette meg, talán Magyar Péter hírhedt "karácsonyi interjúja" az első ilyen – nem túl meggyőző – próbálkozás).
4. A miniszterelnöki TV-vita örökzöld kérdése
- Nagy Attila Tibor "demokratikus minimumként" tartaná szükségesnek az Orbán Viktor–Magyar Péter vitát.
- Kiszelly Zoltán szerint a vita mindig a kihívó érdeke, Orbán Viktornak nincs rá kényszere, Magyar Péter túlságosan demagóg ehhez, Gyurcsányt idézné.
- Mindketten elismerik: egy vita kimenetele nem lenne egyértelmű, de Orbán Viktor stabil, államférfiúi szerepben tűnne fel, Magyar Péter viszont könnyen kibillenthető lenne.
5. Jelöltállítási és szervezeti kérdések
- A Tisza civil jelöltjei egyszerre jelentenek frissességet és komoly hátrányt a Fidesz rutinos, beágyazott helyi hálózataival szemben.
- A jelöltválasztási rendszer belső rivalizálást szült a Tisza-szigetek között.
- Az adatszivárgás visszavetette a párt adatbázis- és mozgósítási stratégiáját.
6. Digitális tér
- A Fidesz felismerte digitális lemaradását, ezért indította el a digitális polgári köröket és a Harcosok Klubját.
- Cél: algoritmusok pozitív befolyásolása (a Tiszának valószínűleg megteszi ezt maga a Meta – a szerk.), kezdeményezőbb kommunikáció, viták felvállalása.
- Mindkét elemző szerint a jövő kulcsa a bizonytalan szavazók digitális elérése, nem a törzsbázis ismétlése.
Nagykép:
- A politikai verseny nyitott, nincs "forradalmi helyzet".
- A Tisza lendülete megtorpant, a Fidesz alkalmazkodott, erősödött.
- A választást várhatóan nem egyetlen botrány, hanem a bizonytalanok megszólítása, a gazdasági félelmek és a szervezettség dönti majd el.
A teljes vitainterjú a Mandineren olvasható.