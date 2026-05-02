Közös harc Magyarország és Lengyelország szuverenitásáért

Szerző: Gondola

2026. május 2. 10:07

Magyar és Tusk különböző vezetéknevek és különböző nyelvek, de ugyanaz a kezelési útmutató. Mindkettő mögött ugyanazok az erők állnak: a brüsszeli establishment és Soros György birodalmának kapcsolati hálózata - leplezi le a mögöttes szerveződést az Ordo Iuris.

Történt valami, amire senki sem számított. Magyarországon vereséget szenvedett a konzervatív kormány, Magyar Péter és a liberális TISZA pedig megnyerte a parlamenti választásokat, alkotmányos többséget szerezve - írja a Gondléhoz eljuttatott eszemfuttatásában a lengyelországi Ordo Iuris.

A választások során egy közel százfős, nemzetközi megfigyelő missziót vezettem. Egyszerűen foglaltam össze a következtetéseinket: maga a szavazás szabályszerű volt, de

a kampány tele volt külföldi beavatkoztással.

Most szembe kell nézni ennek a változásnak a következményeivel. Továbbá annak a lengyel nemzeti érdekekre gyakorolt következményeivel.

Már látjuk a liberális forradalom kezdetét Magyarországon. A leendő miniszterelnök a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke és a Kúria elnöke lemondását követelte.

Ha ilyen követelések a konzervatív oldalról hangzanának el, Brüsszel mennykövekkel válaszolna.

Most az Európai Bizottság az évek óta visszatartott magyar források felszabadítását tervezi.

Ezt látva, déjà vu-nk van. Lengyelországban jól emlékszünk a 2023-as év végére, valamint a Brüsszel által támogatott kormány brutális hatalomátvételére.

Tudjuk, mi fog történni Magyarországon a következő hetekben. Tudjuk, milyen gyorsan változik meg a „demokratikus mandátum”. Amire számíthatunk: intézmények jogellenes átvétele,

a politikai ellenfelek otthonaiban tett éjszakai rendőri látogatások, a vallási iskolák elleni fellépés,

valamint támadás a család, a házasság, a szólásszabadság, a vallásszabadság, a gazdasági szabadság és mindaz ellen, ami Önöknek a legértékesebb.

Nincsenek illúzióink — Magyarországon még rosszabb lesz a helyzet. Csaknem három évnyi lengyel tapasztalatot az alkotmányos többség teljes erejével fognak felhasználni.

A szuverén Magyarország veresége Lengyelország számára hatalmas fenyegetést jelent.

Az Európai Unióban Lengyelországnak olyan szövetségesre van szüksége, amely részt vesz az Unió központosítására és az egyetlen, Brüsszelből nem demokratikus módon irányított állammá alakítására irányuló terv blokkolásában.

Magyarország veresége a lengyelek számára

személyes fájdalom is, hiszen ezzel a különleges nemzettel ezeréves testvériséget érzünk.

Brüsszel már tapsol. Ennek el kellene gondolkodtatnia Önöket.

Előttünk áll a harc országaink szabadságáért és szuverenitásáért – írjuk tehát alá minél többen ezt a közös nyilatkozatot a közös küzdelem támogatásáról azért, ami a legértékesebb.

Mi, az Ordo Iuris Intézet jogászai, immár csaknem három éve Lengyelországban

a „militáns demokráciával” szembeni ellenállás első vonalának kialakításán dolgozunk.

Kormányzati törvényjavaslatokat blokkoló parlamenti többségeket építettünk.

Nyertünk a bíróságokon és az Alkotmánybíróság előtt olyan ügyekben, amelyeket a liberális média eleve elveszettnek nyilvánított.

Segítünk a gyermekek és az iskola határozott védelmében, amelyet a KROPS, több mint száz szülői és tanári szervezet koalíciója végez.

Előkészítettük és megindítottuk a „Stop Narkotykowi Pornografii” című állampolgári törvénykezdeményezést.

Kiálltunk a lengyelek védelmében, beleértve

egy ítélet nélkül fogva tartott papot,

a saját gyermekeik nevelésének ügyeiben a beleszólási joguktól megfosztott szülőket és a lelkiismeretük ellen cselekvésre kényszerített orvosokat. Mindezt az állami költségvetésből egy fillért sem felhasználva valósítottuk meg — kizárólag a lengyel családok önkéntes adományaiból.

Magas árat fizettünk ezért a tapasztalatért, amelynek mértékét a kemény munka, valamint a liberális média és a politikusok ránk zúdított sértései adják.

Bennünket támadtak az Európai Parlament határozataiban, a külügyminiszter Szejm-beli expozéjában, Anne Applebaum publicisztikáiban, a baloldali celebek cikkeiben és nyilatkozataiban.

Ez csak megerősített minket.

Most szeretnénk megosztani a tudásunkat a magyarokkal — hogy, a mi tapasztalatainkkal gazdagabban, ne kelljen mindent elölről, a harc tüzében megtanulniuk.

Mert eljön a harc.

A kérdés nem az, hogy „vajon”, hanem az, hogy „mikor”, és hogy „mennyire vagytok felkészültek”.

Az Ordo Iuris Intézet az első naptól a „magyar testvérek” mellett szeretne állni — megosztva bevált jogi módszereit, a társadalmi mozgósítás stratégiáit és az évek során kiépített kapcsolati hálóját.

Magyarok! Nem vagytok egyedül. Önök mögött ott állnak lengyel barátok, akik az Önök helyzetét jobban értik, mint bárki más Európában.

A történelem ismeri közös mottónkat:

A mi szabadságunkért és a tiétekért.

E jelszó jegyében a lengyelek és a magyarok már 1848-ban vállvetve harcoltak. Ma a szabadság ismét védelemre szorul — Lengyelországban és Magyarországon egyaránt. Előkészítettük a közös lengyel–magyar nyilatkozatot.

Fogjunk össze, mielőtt túl késő lenne.

E nyilatkozat megvalósításának első lépése a lengyel szakértők találkozója lesz azokkal a magyar vezetőkkel, akik meg akarják védeni Magyarországot a demokrácia összeomlásától és a szuverenitás elvesztésétől. Ez hamarosan megtörténik.

Címkép: Ordo Iuris