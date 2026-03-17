Ez már szappanopera: Irán új legfelsőbb vezetője homoszexuális lehet

Szerző: Gondola

2026. március 17. 15:07

Irán legfelsőbb vezetőjével kapcsolatban burjánzanak a pletykák: amputálni kellett a lábát, kómában fekszik, meghalt, Moszkvában ápolják és mindennek tetejében még homoszexuális is.

New York Post hírszerzési forrásokra hivatkozva egy meglepő, érzékeny és nem megerősített állítást ismertet Modzstaba Hamenei, Irán új legfelsőbb vezetőjének magánéletéről. Az értesülés szerint Hamenei homoszexuális lehet, amit egy zárt körű hírszerzési tájékoztatón ismertettek Donald Trump amerikai elnök előtt. A beszámolók szerint Trump meglepetéssel reagált, és a jelenlévők egy része is nevetéssel fogadta az információt.

A hírt több, egymástól független forrás – hírszerzési tisztviselők és a Fehér Házhoz közel álló személyek – is megerősítette annyiban, hogy valóban elhangzott ilyen értékelés, és az amerikai hírszerzés nem tekinti egyszerű dezinformációnak. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy közvetlen, egyértelmű bizonyíték nincs az állításokra, inkább csak amolyan „ megbízhatónak tartott forrásokból származó információkról ” van szó.

A cikk részletezi azokat az állításokat is, amelyek a hírszerzési értékelés alapját képezhetik. Egyes források szerint Hamenei hosszabb ideig kapcsolatban állhatott egy férfival, aki korábban a tanítója volt, más beszámolók pedig arról szólnak, hogy bizonyos helyzetekben férfiak felé tett határozott közeledéseket.

Ezek az állítások azonban szintén nem bizonyítottak, és részben pletykákra, részben titkosszolgálati értékelésekre épülnek.

A cikk kontextusba helyezi az ügyet azzal is, hogy Iránban a homoszexualitás súlyosan büntetett, akár halálbüntetéssel is sújtható. Emiatt egy ilyen jellegű információ politikailag és társadalmilag rendkívül érzékeny, különösen egy vezető esetében. Megemlíti továbbá, hogy korábban már terjedtek pletykák ifjabb Hamenei magánéletéről, és egyes értelmezések szerint apja, Ali Hamenei részben ezek miatt sem tekintette őt ideális utódnak, sőt konkrétan kizárta az örökségből – a Forradalmi Gárda ennek ellenére megválasztotta, talán a kritikus, háborús helyzetre való tekintettel.

A cikk kitér Hamenei korábbi egészségügyi és magánéleti vonatkozásaira is, például arra, hogy későn házasodott meg, és állítólag külföldi kezeléseken vett részt utódnemzés céljából, bár ezek részletei nem tisztázottak.

Akárhogy is, ahogy arról már korábbi cikkeinkben is írtunk, az iráni Forradalmi Gárda területei egységei nagy önállóssággal működnek, így az új legfelsőbb vezetőről szóló hírek nem befolyásolják érdemben a hadműveletek eredményét, inkább pszichológiai és PR jelentőségük lehet.