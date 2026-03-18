Szerző: Lobó-Szalóky Lázár

2026. március 18. 17:35

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter március 18-án, Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban jelentette be, hogy Magyarországra érkezett Wass Albert teljes írói hagyatéka.

A floridai Jacksonville-ből indult el március 12-én két nagy láda, amely Wass Albert regényeit, jegyzeteit, könyveit, valamint a kiadatlan írásait tartalmazza. Az Egyesült Államokból Magyarországra érkezett tárolók nem mindennapi kincseket rejtegethetnek, hiszen komoly esély van arra, hogy töredékben fenn maradt művek, magán levelezések is megtalálhatóak majd a hagyatékban.

„Wass Albert a 20. századi magyarság minden lehetséges léthelyzetét megélte. Erdélyi magyar íróként megtapasztalta a határon túli magyarok helyzetét, 1940 és 1944 között visszatért magyarként tartották számon, 1945-től hontalan menekült, 1952-től haláláig pedig emigránsra változott a megítélése. Az író életútja a magyarázat, hogy miért az egyetemes magyarság írója" - mondta Takaró Mihály Széchenyi-díjas irodalomtörténész.

„Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélő népet"

- hangsúlyozta a rendhagyó sajtótájékoztatón Dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Az érdeklődők a hagyaték darabjait, az „Üzenet haza" című kiállításon nézhetik meg az Országos Széchényi Könyvtárban, március 26-tól.

