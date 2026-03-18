Szijjártó Péter: Brüsszel és Ukrajna hagyjanak fel a színjátékkal!

Szerző: Gondola

2026. március 18. 19:05

Szijjártó Péter élesen bírálta Európai Bizottságot és Ukrajnát, amiért csak „színjátékot” folytatnak a Barátság kőolajvezeték újraindítása kapcsán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a felek nem valódi megoldást keresnek, hanem félrevezetik a közvéleményt, és egymásnak ellentmondó információkat adnak a helyzetről.

Példaként említette, hogy míg Brüsszel szerint már szakértői delegáció tartózkodik Ukrajnában, addig az ukrán fél ezt cáfolta. Emellett kifogásolta, hogy a magyar és szlovák szakértők bevonását elutasították, ami szerinte azt bizonyítja, hogy nincs valódi vizsgálat vagy egyeztetés.

A magyar külügyminiszter szerint Brüsszel és Kijev tudatosan akadályozza az olajszállítást, sőt „olajblokádot” akarnak Magyarország ellen, amit a választások befolyásolására használnak, és ebbe a Tisza Párt is be lett vonva.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a vezeték műszakilag működőképes, ezért követeli, hogy az olajszállítást azonnal indítsák újra Magyarország és Szlovákia felé. Az egész ügy egy politikailag motivált, megtévesztő lépéssorozat.