Szijjártó Péter: Brüsszel és Ukrajna hagyjanak fel a színjátékkal!
Szerző: Gondola
2026. március 18. 19:05
Szijjártó Péter élesen bírálta Európai Bizottságot és Ukrajnát, amiért csak „színjátékot” folytatnak a Barátság kőolajvezeték újraindítása kapcsán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a felek nem valódi megoldást keresnek, hanem félrevezetik a közvéleményt, és egymásnak ellentmondó információkat adnak a helyzetről.
Példaként említette, hogy míg Brüsszel szerint már szakértői delegáció tartózkodik Ukrajnában, addig az ukrán fél ezt cáfolta. Emellett kifogásolta, hogy a magyar és szlovák szakértők bevonását elutasították, ami szerinte azt bizonyítja, hogy nincs valódi vizsgálat vagy egyeztetés.
A magyar külügyminiszter szerint Brüsszel és Kijev tudatosan akadályozza az olajszállítást, sőt „olajblokádot” akarnak Magyarország ellen, amit a választások befolyásolására használnak, és ebbe a Tisza Párt is be lett vonva.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a vezeték műszakilag működőképes, ezért követeli, hogy az olajszállítást azonnal indítsák újra Magyarország és Szlovákia felé. Az egész ügy egy politikailag motivált, megtévesztő lépéssorozat.
Szijjártó Péter felszólította Brüsszelt és Ukrajnát, hogy hagyjanak fel ezzel.