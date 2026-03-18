Baloldali elemzők: az Ukrajna-témával a Fidesz átvette a kezdeményezést, Magyar Péter korán lőtte el a puskaport

Szerző: Gondola

2026. március 18. 15:35

Az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában megszólaló elemzők szerint az Ukrajnával kapcsolatos tematika erősítette a Fidesz kampányát, amely így átvette a politikai napirend meghatározását a Tisza Párttól.

Nagy Attila Tibor baloldali elemző ugyanakkor megjegyezte, kérdéses, hogy ez elegendő lesz-e a közszolgáltatásokkal elégedetlen szavazók meggyőzésére.

A műsor első részében Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője arról beszélt, hogy a magyar kormány bizalmatlan Ukrajnával szemben, különösen az energiapolitika és a kisebbségi jogok terén tett, de be nem tartott ígéretek miatt. Ebből kifolyólag Orbán Viktor csak akkor hajlandó támogatni az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelt, ha előbb helyreáll az olajszállítás. Pócza szerint az Európai Bizottság politikai nyomást próbál gyakorolni Magyarországra, hogy ne vétózza meg a döntést.

A beszélgetésben felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij korábban nem támogatta a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, miközben a jelenlegi helyzet Brüsszelnek is kedvezhet, mivel gyengítheti a magyar kormányt. Emellett szó esett arról is, hogy az uniós és ukrán szereplők a kommunikációban nyomást gyakorolhatnak a magyar közvéleményre, például az energiaárakkal kapcsolatos bizonytalanság erősítésével.

A Tisza Párttal kapcsolatban a megszólalók azt állították, hogy kormányra kerülve várhatóan támogatná Ukrajna finanszírozását, katonai segítését és az orosz energiáról való gyors leválást, még ha jelenlegi kommunikációja ettől részben eltér is. Kritika érte a párt külpolitikai tapasztalatát és azt is, hogy kampánya főként belföldi problémákra – például az örökzöld egészségügyre – koncentrál, míg a geopolitikai kérdésekben kevésbé aktív.

A műsor második felében szó esett a kampánydinamikáról is: a Fidesz tömegrendezvényekkel és erődemonstrációval próbálja mozgósítani szavazóit, míg a Tisza kampánya inkább egy központi szereplőre épül ("one man show"). Az elemzők szerint a Fidesz erős jelenléte és a külpolitikai témák hangsúlyozása lendületet adott a kampányának, de továbbra is kérdés, hogy ez mennyire lesz hatásos a bizonytalan választók körében.