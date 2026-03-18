Békemenet: A békének kell győznie - Dr. Csizmadia Lászlót kérdeztük
A Békemenet alkalmával beszélgettünk Dr. Csizmadia Lászlóval, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítójával és a rendezvény szervezőjével. Mint elmondta, személyesen is kiemelkedő élmény számára a mostani esemény: „soha nem éreztem ilyen jól magam”, hiszen meglátása szerint a 2009 óta végzett munka mostanra érett be.
Hangsúlyozta, hogy a Békemenetek mögött a magyar polgárok állnak, akik aktív részvételükkel járulnak hozzá a rendezvény sikeréhez.
A mostani, tizenkettedik alkalom különösen fontosnak tekinthető, mivel – szavai szerint – sorsdöntő kérdések vannak napirenden nemcsak Magyarországon, hanem Európában és világszerte is.
Úgy fogalmazott: a „béke és a háború harcából” mindig a békének kell győztesen kikerülnie. Ennek érdekében támogatásukról biztosítják Orbán Viktor miniszterelnököt is, hogy ezt az álláspontot az Európai Unióban, a Patrióták együttműködésével is képviselje, mert
„az Európai Uniót is a feje tetejéről a talpára kell állítani.”
Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea