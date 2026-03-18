Befejeződött a felújítás, ismét megcsodálható a József főhercegi palota a Budai Várban

Szerző: Gondola

2026. március 18. 13:38

Befejeződött a kommunizmus alatt lerombolt József főhercegi palota felújítása, az épület eredeti állapotában pompázik a Budai Várban. Később az Alkotmánybíróságnak fog otthont adni.

A budai Várnegyedben álló József főhercegi palota a Nemzeti Hauszmann Program keretében teljes körűen újjáépült, így ismét eredeti, historizáló formájában látható – írta meg a hely.hu

A rekonstrukciót archív fényképek, tervrajzok és fennmaradt dokumentumok alapján végezték el, hogy minél hűebben visszaállítsák az egykori állapotot.

Az épület eredetileg a Teleki-palota átalakításával jött létre, és 1906-ra készült el Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján. A második világháború során, Budapest ostromakor megsérült, de szakértők szerint nem szenvedett helyrehozhatatlan károkat. Ennek ellenére a háború után nem állították helyre eredeti formájában, hanem különféle funkciókra használták.

A palota sorsa különösen drámai fordulatot vett 1967-ben, amikor egy tűzoltósági oktatófilm forgatásához szándékosan felgyújtották. Az épület ezt követően véglegesen elveszítette eredeti állapotát, majd később fel is robbantották és lebontották, így évtizedekre eltűnt a budai vár látképéből.

Az újjáépítés előkészítése hosszabb folyamat volt, maga a kivitelezés 2021 júliusában indult el. A cél nem csupán egy új épület létrehozása volt, hanem a történelmi városkép helyreállítása és egy fontos, egykor meghatározó palota visszaillesztése a Várnegyedbe.

A megújult épület a jövőben közintézményi funkciót kap: ide költözik majd a Alkotmánybíróság. Így a palota nemcsak építészeti szempontból éled újjá, hanem ismét fontos szerepet tölt be a magyar közéletben is.