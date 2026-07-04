Labdarúgó-világbajnokság: 16 nemzet küzd a folytatásban
Huszonketten játsszák és mindig a németek győznek - egykor ez volt a futball tréfás definíciója. A mostani világbajnokságon ez már érvényét vesztette, a németek ugyanis kiestek. Ezt tették a hollandok is. Versenyben maradt Brazília, Argentína, Anglia, Franciaország, Spanyolország, Belgium. Egymást most elkerülték, de immár egyikük sem mehet biztosra.
Anglia most Mexikóval ütközik - Mexikóvárosban! Nehezebb összecsapásra nem is számíthattak.
Brazília Norvégiával találja magát szemben. Abszolút kétesélyes meccs.
Franciaország Paraguayjal néz farkasszemet: bármilyen eredmény kialakulhat.
A legizgalmasabb mérkőzés: Portugália-Spanyolország. Itt minden percben kiteszik lelküket a pályára a játékosok.
Argentína Egyiptomot lesz kénytelen legyőzni - nem lesz könnyű.
Belgium az USÁ-t kapta feladatul - megoldja.
Nyolcaddöntő:
július 4., szombat:
Kanada-Marokkó, Houston 19.00 (1.)
Paraguay-Franciaország, Philadelphia 23.00 (2.)
július 5., vasárnap:
Brazília-Norvégia, New York 22.00 (3.)
július 6., hétfő:
Mexikó-Anglia, Mexikóváros 2.00 (4.)
Portugália-Spanyolország, Dallas 21.00 (5.)
július 7., kedd:
Egyesült Államok-Belgium, Seattle 2.00 (6.)
Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00 (7.)
Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00 (8.)
Címkép: A guadalajarai Akron stadion - wikipedia