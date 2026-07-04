Labdarúgó-világbajnokság: 16 nemzet küzd a folytatásban

Szerző: Gondola

2026. július 4. 09:36

Immár komolyan vehető szakaszába lépett a futball-vb: 16 csapat küzd, annyi, amennyi 1954-ben Bernben kezdéskor indult. Több egykori nagy már kiesett, a többiek csak kínkeserves győzelemmel jutottak tovább.

Huszonketten játsszák és mindig a németek győznek - egykor ez volt a futball tréfás definíciója. A mostani világbajnokságon ez már érvényét vesztette, a németek ugyanis kiestek. Ezt tették a hollandok is. Versenyben maradt Brazília, Argentína, Anglia, Franciaország, Spanyolország, Belgium. Egymást most elkerülték, de immár egyikük sem mehet biztosra.

Anglia most Mexikóval ütközik - Mexikóvárosban! Nehezebb összecsapásra nem is számíthattak.

Brazília Norvégiával találja magát szemben. Abszolút kétesélyes meccs.

Franciaország Paraguayjal néz farkasszemet: bármilyen eredmény kialakulhat.

A legizgalmasabb mérkőzés: Portugália-Spanyolország. Itt minden percben kiteszik lelküket a pályára a játékosok.

Argentína Egyiptomot lesz kénytelen legyőzni - nem lesz könnyű.

Belgium az USÁ-t kapta feladatul - megoldja.

Nyolcaddöntő:

július 4., szombat:

Kanada-Marokkó, Houston 19.00 (1.)

Paraguay-Franciaország, Philadelphia 23.00 (2.)

július 5., vasárnap:

Brazília-Norvégia, New York 22.00 (3.)

július 6., hétfő:

Mexikó-Anglia, Mexikóváros 2.00 (4.)

Portugália-Spanyolország, Dallas 21.00 (5.)

július 7., kedd:

Egyesült Államok-Belgium, Seattle 2.00 (6.)

Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00 (7.)

Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00 (8.)

Címkép: A guadalajarai Akron stadion - wikipedia