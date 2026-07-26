Rendőrség: 133 ember életét mentették meg a Balatonon idén
Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a vízbe fulladás megelőzésének világnapján az MTI-vel.
A közlemény szerint a balatoni vízirendészet öt rendőrőrsön több mint
huszonöt szolgálati hajóegységgel, négy vízimentő egyesülettel közösen
vigyázza az ország legnagyobb - 145 kijelölt fürdőhellyel és 235 kilométer hosszú parti sávval rendelkező - 600 négyzetkilométeres területét.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos "aranyszabályok" betartásával megelőzhető, így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e esetlegesen a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a vészhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni - figyelmeztettek.
Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy
mentőmellény nélkül ne menjenek természetes vizekbe,
míg a gyengén úszók csak a nagyon sekély vízben fürödjenek, az új eszközökkel vízre kelők pedig maradjanak a part közelében.
A szél által elsodort felfújható matracokkal, egyéb eszközökkel, vízibiciklivel közlekedők számára a rendőrség azt javasolja, maradjanak ezek mellett a mentésig.
A viharjelzések szabályai kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy elsőfokú viharjelzésnél - percenként 45 sárga fényjelzés esetén - a parttól 500 méterre lehet csak eltávolodni.
A másodfokú viharjelzésnél - amikor percenként 90 sárga fényjelzés látható - pedig tilos a tóba menni.