Latorcai Csaba: Első miniszterelnöki beszéd – áradó gyűlölet és hazugságok

Szerző: kdnp.hu

2026. május 10. 14:09

Kiábrándító volt az új miniszterelnök első parlamenti beszéde: Magyar Péter rögeszmésen ellenszenvez a másként gondolkodókkal, köztük a kereszténydemokratákkal. A Fidesz-KDNP elleni gyűlölet méltatlan országos első számú vezetőhöz - rögzítette Latorcai Csaba.

Magyar Péter jövőképe egy dolog köré épül: bosszú és könyörtelenség mindazokkal szemben, akik másként gondolkodnak – állapította meg az új miniszterelnök parlamenti beszédéről Latorcai Csaba, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke, közösségi oldalán.

A nemzetegyesítés a miniszterelnök érdeklődésének hiányában, a választók várakozásaival ellentétben elmarad – fogalmazott Latorcai Csaba. Hozzáfűzte, Magyar Péter Magyarországról alkotott jövőképe egy dolog köré épül: bosszú és könyörtelenség mindazokkal szemben, akik másként gondolkodnak.

Miközben demokráciaépítésről beszél, valójában a fékek és ellensúlyok maradékát is felszámolná.

Ezt mutatja a közjogi tisztségviselők eltávolítására irányuló törekvése, és ezt láthattuk Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilvános megalázásakor is – mutatott rá az Országgyűlés alelnöke.

Leszögezte ugyanakkor: mi azonban nem hátrálunk meg. Képviseljük több mint kétmillió szavazónkat – sőt, minden magyar embert. Felelős ellenzékként támogatni fogjuk azokat a javaslatokat, amelyek valódi lehetőséget és jólétet hoznak az országnak. Ugyanakkor határozottan elutasítjuk bárki megalázását – legyen szó köztársasági elnökről vagy bármely polgárról. A KDNP a mindennapi emberek pártján áll; kereszténydemokrataként hisszük, hogy a politika nem a gyűlöletről és a megosztásról szól, hanem a szolgálatról, az emberi méltóság tiszteletéről és a közösségek megerősítéséről.

Számunkra minden ember érték, függetlenül attól, hogy mit gondol a világról. A családok támogatása, a munka megbecsülése, az idősek tisztelete és a fiatalok jövőjének biztosítása nem jelszó, hanem kötelesség – fejtette ki a KDNP ügyvezető alelnöke.

Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle.

Címép: Latorcai Csaba, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke - facebook