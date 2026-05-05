Latorcai Csaba: nem engedhetjük, hogy Londonból diktáljanak egy magyar színháznak

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 5. 17:47

Latorcai Csaba a Thália Színház körüli vita kapcsán a kulturális önrendelkezés fontosságát hangsúlyozta, és bírálta a külföldi beavatkozást.

A Thália Színház A nagy kézrablás című előadása körül kialakult vita kapcsán fogalmazott meg kritikát közösségi oldalán Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke és országgyűlési képviselője.

Bejegyzésében felidézte: „Botrányt kavart a Thália Színház darabja, amelyben egy színesbőrű karaktert egy maszkírozott fehér színész játszott el.”

Hozzátette, hogy a szereposztás nemzetközi ellenérzést váltott ki, és a londoni jogkezelő végül letiltotta az előadást. A politikus szerint a vita nem pusztán egy színházi döntésről szól, hanem arról is, miként viszonyulunk a kulturális különbségekhez.

Úgy fogalmazott:

„aki szerint egy színdarab színpadi adaptációjánál nem szükséges figyelembe venni a helyi kulturális kontextust, az valójában a kultúrát akarja uniformizálni.”

Kereszténydemokrata szemmel egyértelmű: A darabot rendező Radnai Márk ebben nem hibázott, mégha Londonból ezt próbálják is sulykolni. Hazai helyzetben, hazai adottságok mellett hozott helyes döntést - közölte Latorcai, majd élesen bírálta a külföldi befolyást, kijelentve:

„Azt pedig végképp nem lehet megengedni, hogy Londonból diktáljanak egy magyar színháznak.”

Hangsúlyozta azt is: „Nem engedhetjük, hogy külföldről mondják meg, hogyan gondolkodjunk.”

Véleménye szerint a kulturális kérdésekről szóló vitákat Magyarországon belül kell lefolytatni. „Bőven tudunk vitatkozni ezekről határainkon belül. Hagyják meg a saját vitáinkat magunknak!” - fogalmazott.

Latorcai Csaba bejegyzését azzal zárta, hogy

a kereszténydemokraták továbbra is értékalapon politizálnak, függetlenül attól, hogy kormányon vagy ellenzékben vannak.