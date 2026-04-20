Latorcai Csaba: A KDNP előtti út nem a védekezés, hanem a megerősödés

Szerző: Gondola

2026. április 20. 14:02

Lehet vitatni politikai döntéseket. Lehet kritizálni stratégiákat. De összemosni egy több évszázados értékrendet napi politikai játszmákkal – ez nem visz közelebb a valósághoz, csak mélyíti a bizalmi válságot – figyelmeztetett közösségi oldalán Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke.

A kormányváltás generálta zajban a feladat valójában pofonegyszerű: józanul kell szembenéznünk a valósággal

– írta Latorcai Csaba Facebook-oldalán. Hangsúlyozta: az a lejárató cikkekben megjelent állítás, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt „védőpajzsként használja” az egyházat, nem újságírás, hanem olcsó politikai narratíva, mely figyelmen kívül hagyja azt a történelmi és társadalmi tényt, hogy a kereszténydemokrácia mindig is értékközösségre épült.

A keresztény társadalmi tanítás – még ha egyesek elfeledettnek is bélyegzik – valójában ma is meghatározó támpont: az emberi méltóság tiszteletében, a családok támogatásában és a közösségek megerősítésében egyaránt – teszi hozzá a KDNP ügyvezető alelnöke.

És itt van a jövő tétje: KDNP előtt nem a védekezés az út, hanem a megerősödés:

önálló politikai célkitűzésekkel,

világos értékalapú döntésekkel,

és a mindennapi emberek valós problémáira adott válaszokkal.

Mi nem pánikolunk, hanem készülünk – hangsúlyozta Latorcai Csaba. Hozzáfűzte:

készülünk arra, hogy a politikai viták újra a tényekről szóljanak, ne címkékről,

készülünk arra, hogy az értékek ne támadási felületet, hanem közös alapot jelentsenek,

készülünk arra, hogy a közélet visszanyerje a méltóságát.

Mert szükség lesz rá. Olyan szükség lesz rá, mint talán még soha korábban – szögezte le a KDNP ügyvezető alelnöke.